KTAMS Greve devam ediyor

Bulaşın yayılmaması adına kamu ve özel sektörde rotasyon üsulü çalışma sistemine geçilmesi talebiye sağlık hizmetleri dışındaki tüm işyerlerini kapsayan grev, 08.00 – 14.30 saatleri arasında yapılacak.
Kamu-Sen ile Büro-İş ise grevi askıya alarak, bugün yapılacak görüşmeler ve Bakanlar Kurulundan çıkacak karara göre karar verecek.
Kamu-Sen, dün Covid-19 vakalarındaki artıştan dolayı yapılan 1 günlük uyarı grevinin, bu süreçte uygulanacak çalışma sistemi ile ilgili kararın Bakanlar Kurulunda görüşüleceğinden askıya alındığını bildirdi.
Kamu-Sen, “Bakanlar Kurulundan çıkacak olası aksi kararda ise grevimiz önümüzdeki günlerde devam edecektir” dedi.