KTAMS "Fırsat eşitliğine aykırı, partizanca istihdamlara son"

KTAMS, Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparak, fırsat eşitliği ve liyakata dayalı istihdam yapılması çağrısında bulundu. “Fırsat eşitliğine aykırı, partizanca istihdamlara son” yazılı pankart açılan eylemde, KTAMS yöneticilerinin yanı sıra kitabet sınavında geçer not alan bazı kişiler de hazır bulundu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), boş kitabet kadrolarına kitabet sınavında başarılı olan yüzlerce kişi varken, “arka kapıdan, fırsat eşitliğine aykırı, partizanca” istihdamlar yapıldığını iddia ederek, hükümeti, gençleri ülkesine, kurumlarına ve demokrasiye küstürmekle suçladı.

KTAMS, Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparak, fırsat eşitliği ve liyakata dayalı istihdam yapılması çağrısında bulundu. “Fırsat eşitliğine aykırı, partizanca istihdamlara son” yazılı pankart açılan eylemde, KTAMS yöneticilerinin yanı sıra kitabet sınavında geçer not alan bazı kişiler de hazır bulundu.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada, fırsat eşitliğine aykırı, partizanca istihdamlara son verilmesini istedi.

“Kurumlarımızı verimliliği düşünmeden, niteliği düşünmeden dolduruyorlar”

Ülkede alın teri ile liyakatiyle sınavı geçen yüzlerce genç olmasına rağmen, hükümettekilerin sınavsız olarak kendi partililerini ve yandaşlarını devlete istihdam ettiğini öne süren Bengihan, konuyu ülkenin kanayan yaralarından biri olarak değerlendirdi.

Gençlere, daha çalışma hayatına başlarken "adaletsizliğin ve hukuksuzluğun gösterildiğini" söyleyen Bengihan, siyasi iradeyi bunun müsebbibi olarak işaret etti. Bengihan, siyasi iradeyi “oy almak uğruna” gençleri ülkeye, kurumlarına ve demokrasiye küstürmekle itham etti ve “Kurumlarımızı verimliliği düşünmeden, niteliği düşünmeden dolduruyorlar” dedi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun münhal ilan ettiği üç kişilik IV. Derece Katip Yardımcısı kadrosu için 16 Ekim tarihinde yazılı sınavın, geçtiğimiz günlerde ise mülakatın yapıldığını anlatan Bengihan, bu sınavda başarılı olan yüzlerce gencin olduğunu aktardı.

Bu sınavı geçen, yeterlilik belgesi olan, alın teri döken insanların işe alınması için Sendika olarak defalarca açıklama yaptıklarını ve yazılı talepte bulunduklarını belirten Bengihan, “’Arka kapıdan partizanca istihdam yapmayın, yeter artık’ dedik” ifadelerini kullandı.

“83 geçici işçi, 15’e yakın sözleşmeli personel istihdam edildi”

Yüzlerce kitabet kadrosunun boş ve kitabet sınavında başarılı olan yüzlerce isim olduğunu kaydeden Bengihan, Personel Dairesi’ne yazdıkları yazıda kitabet kadrolarını artırmasını ve sınavda başarılı olanların bu kadrolara alınmalarını istediklerini de belirtti.

“Partizanca” olduğunu savunduğu istihdamlarla ilgili sayı da veren KTAMS Başkanı Bengihan, “Bu sayı bu hafta, yapmış olduğumuz araştırmalara göre 83’e ulaştı. 83 geçici işçi, 15’e yakın sözleşmeli” dedi.

Sendika olarak hakkaniyeti ve adaleti savunduklarını ifade eden Bengihan, sınavda başarılı olanlar dururken “arka kapıdan” istihdamlar yapılmasını “haksızlık” olarak niteledi.

Başbakanlığa yapılan geçici işçi istihdamları ve sözleşmeli istihdamlarla ilgili yazı yazarak, yapılan idari işlemleri bilgi edinme yasasına göre talep ettik. Amacımız dava edip bu yapılan partizanca, fırsat eşitliğine aykırı istihdamlarla ilgili adaletin tecelli etmesidir” diyen Bengihan, konuyu Mahkeme’ye taşıyacaklarını bildirdi.

Yetkililerin Sınav Tüzüğü’nü de değiştirerek, sözlü mülakat notunu ve kişilerin inisiyatifini artırmaya çalıştığını da savunan Bengihan, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.