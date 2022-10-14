KTAMS'dan, KHK önünde açıklama, Meclis'te de grev

Bengihan: “KHK bağımsızdır, keyfi uygulama yapamaz. Kamu yararı gözeterek hareket eder”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Meclis kadroları ile ilgili ilk atama ve terfi münhalleri ilan edilmediği gerekçesiyle Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) önünde basın açıklaması yaptı. Sendika, 08.00-10.00 saatleri arasında Meclis’te grev de uyguladı.KHK önündeki basın açıklamasında, “Meclis Çalışanları KHK’nın Keyfini Bekleyemez” yazılı pankart açıldı.KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, KHK’nın keyfi kararlar aldığını ileri sürerek, bunun neticesinde oluşan mağduriyetleri deşifre etmek için toplandıklarını belirtti.“Meclis çalışanları KHK’nın keyfini bekleyemez” pankartına atıfta bulunan Bengihan, “KHK Başkanı’nın keyfi bir şekilde KHK Yasa Tasarısı’nın Meclis’ten geçmemesini bahane ederek, çalışanların ilk atama ve terfileriyle ilgili işlemleri uzunca bir süredir ilan etmediğini” iddia etti.Meclis’in, Temmuz 2021'den beridir KHK’ya hem ilk atama hem de tayin, terfilerle ilgili yazışmaları yaptığını ifade eden Bengihan, Meclis’in Genel Sekreteri’nin defalarca KHK Başkanı’nı arayıp, ivedi bir şekilde sınavların ilan edilmesi gerektiğini söylediğini kaydetti.KHK Başkanı’nın perde arkasından, “Benim yasamı geçireceksiniz Meclis’ten, ben seçim yasaklarına takılmadan sınav yapacağım. Benim yasam geçmezse ben de Meclis’in taleplerini yerine getirmeyeceğim” tavrı içerisinde olduğunu iddia eden Bengihan, “Meclis çalışanları bize göre rehin gibi tutulmaktadır” dedi.Bu davranışa alıştıklarını ancak alışmış olmalarının kabullendikleri anlamına gelmediğini dile getiren Güven Bengihan, “Geldiği günden beri sorun yaratır” diye konuştu.Meclis’in, yasaların yapıldığı, halkın çalışma hayatının ve devlet idaresinin tüm görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiği yer olduğunu kaydeden Bengihan, Meclis’in yasama ve parlamenter hizmetler sınıfında bir eleman kaldığını, o kişinin de 6 ay sonra emekli olacağını söyledi. Yasama ve parlamenter hizmetler sorumlusunun yerinin doldurulmasının elzem olduğunu ifade eden Bengihan, “Çünkü bu görev en az bir yıllık hizmet içi eğitim gerektirir” dedi.Meclis’te 13 tane komite olduğunu dile getiren KTAMS Başkanı Bengihan, bu komitelere, raportör ve stenograf yetiştirilemediğini kaydetti. Bengihan, hizmetlerin aksamaması için çalışanların gece gündüz çalışarak, fedakarlık yaptığını anlattı.KHK Başkanı’nın ilgili yasadaki görevine işaret eden Bengihan, yasanın ilgili düzenlemesinde, “KHK Başkanı, devlet yetkilisi tarafından gönderilen işlemleri ve idari süreçleri iki hafta içerisinde gündemine alır” denildiğini belirtti. Yetkili kurumların KKTC Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Meclisi olduğunu dile getiren Bengihan, bir buçuk senedir yazışmalar yapılmasına rağmen KHK Başkanı’nın bunu gündemine almamasını eleştirdi.Sendikaların sınavlardaki gözlemcilik görevine de değinen Bengihan, sendikalara, sınava giren adayların kriter puanları ve bilgilerini içeren belgeler verildiğini söyledi. “KHK Başkanı’nın 17 yıl sonra bunların kişisel veri olduğunu ve verilemeyeceğini söylediğini” ileri süren Bengihan, buna karşın sendikanın, bu bilgilerin mülakat sırasında verilmesini ve bu şekilde bilgilerin dışarıya çıkmamasını önerdiğini anlattı. Bengihan, önerilerinin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen cevap alamadıklarını belirtti.KHK Başkan Yardımcısı’nın sendikaları arayarak, toplantıya çağırdığını dile getiren Güven Bengihan, “KHK Başkanı’nın, sendikalarla görüşmeye dahi tenezzül etmediğini” iddia etti. KHK’nın bu tavrından rahatsız olduklarını ifade eden KTAMS Başkanı Bengihan, “Bu yönetim anlayışı doğru değildir. Komisyon, güvenilirliğini, itibarını ve şeffaflığını yitirir” dedi.Bu tavrın devam etmesi durumunda eylemlerin devam edeceğini kaydeden Bengihan, demokrasi dışı, adaletten uzak tavırları protesto edeceklerini söyledi.“KHK bağımsızdır, keyfi uygulama yapamaz. Kamu yararı gözeterek hareket eder” diyen Bengihan, en önemli kamu yararının Meclis’teki yasaların bir an önce tamamlanması olduğunu söyledi. Bengihan, demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini de sözlerine ekledi.