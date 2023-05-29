KTAMS Başkanı Bengihan’dan halka çağrı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, toplumsal varoluş için halkı öğretmenlerin mücadelesine destek vermeye çağırdı.



Öğretmenlerin eylemini neden destekledikleriyle ilgili yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıslı Türklerin kimliğinin eğitim politikasıyla dönüştürülmek istendiğini savundu, dayatmaları kabul etmeyeceklerini söyledi.

Ülkede binlerce işsiz genç varken Türkiye’den öğretmen getirilmesini; Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) etkisizleştirilmesini; öğretmenlere karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunu; öğrencilerin riskli binalarda eğitim almasını kabul etmeyeceklerini kaydeden Bengihan, “Toplumsal varoluşumuz için tüm halkımızı öğretmenlerimizin mücadelesine destek olmaya çağırıyoruz” dedi.

