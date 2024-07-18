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KTAMS: "199 kişi kamuya geçici işçi olarak istihdam edilecek"

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KTAMS: "199 kişi kamuya geçici işçi olarak istihdam edilecek"
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) siyasi merciler aracılığıyla 199 kişinin kamuya geçici işçi olarak istihdam edilmesi için Başbakanlık tarafından çalışma başlatıldığını, Maliye Bakanlığı’ndan da yetki alındığını iddia etti.
Sendik adına yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, binlerce üniversite mezunu gencin kamuya istihdam edilmek için münhal beklediğini söyleyerek, UBP kurultayı için kamuya “arka kapıdan istihdam” yapılacağını ileri sürdü.
“Hükümet, siyasi emelleri uğruna İyi İdare Yasası’na aykırı kararlar üretiyor” iddiasında bulunan Bengihan, “Sendikamız, siyasi parti kurultayları için kamu kaynaklarının fütursuzca harcanması, kamuda liyakatin alaşağı edilmesi, adalet ve fırsat eşitliğine aykırı kararlar üretilmesine karşı her türlü demokratik ve hukuki eylem hakkını kullanacak” dedi.
 
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