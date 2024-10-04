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(KSTU) soruşturması kapsamında S.G. ile A.S’nin davası ağır cezaya havale edildi

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(KSTU) soruşturması kapsamında S.G. ile A.S’nin davası ağır cezaya havale edildi
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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G ile okulun uluslararası ofis sorumlusu A.S’nin bugün ilk tahkikat duruşmasında ara karar açıklandı.
Mahkeme, davanın 14 Ekim’de oturum yapacak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesine emir verdi.
Toplam 11 tanığın dinlendiği ilk tahkikat duruşmasında iddia makamının 11’inci tanığı olan Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Polis Memuru Ortunç Özbaylı, mahkemeye toplam 32 emare sunmuştu.
Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur huzurunda görüşülen duruşmada, Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü, sanık S.G’nin avukatı Doğa Zeki ile A.S’nin avukatları Talat Tanca şahsen ve Asiye Yetkiner adına hazır bulundu.
 
- Yargıç
 
Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, ilk tahkikat duruşmasında sanıklar aleyhine 130 dava getirildiğini, 11 tanık dinletildiğini ve 32 emare sunulduğunu belirtti.
Yargıç Uğur, davanın 14 Ekim’de oturum yapacak olan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine emir verdi.
 
- Sanıklar 130 davadan itham edildi
 
Sanıklar aleyhinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.
Sanıklar toplam 130 davadan itham edildi.
 
- Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama süreci devam ediyor
 
Öte yandan, KSTU soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G, asistanı B.Ö ile olan başka davasından dolayı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanma süreci devam ediyor.
 
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