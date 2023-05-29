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KSP, KTÖS ve KTOEÖS’ün eylemlerine tam destek belirtti

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Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), KTÖS ve KTOEÖS’ün öğretmen haklarını korumak amacıyla yaptıkları grev ve eylemlere tam destek verdiğini duyurdu.

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KSP, KTÖS ve KTOEÖS’ün eylemlerine tam destek belirtti
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Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), KTÖS ve KTOEÖS’ün öğretmen haklarını korumak amacıyla yaptıkları grev ve eylemlere tam destek verdiğini duyurdu.

KSP’den yapılan açıklamada, “yaşanan anti-demokratik süreçlerde, işbirlikçilerin ne eğitimi, ne de halkımızı iyiye taşıma gailesi vardır” denilerek, mücadelenin, öğretmene, örgütlerine ve Kıbrıs Türk halkına karşı yapılan saldırı, baskı ve tehditlere karşı olduğu savunuldu.                                                                                                                                                    

Bu mücadele gençlerin ve Kıbrıs Türk halkının geleceği için olduğu ifade edilen açıklamada, “tüm örgütlerin, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, mesleki odaların, okul aile birliklerinin, velilerin ve vatandaşlarımızın hep birlikte harekete geçme ve TC’den gelen bu dayatılanlara hep birlikte karşı durma zamanıdır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öğretmen sendikalarının bugün Meclis önünde düzenleyeceği mitinge ve tüm okullarda 08.30-12.30 saatleri arasında yapılacak greve destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

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