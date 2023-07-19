KSP: “15-20 Temmuz olayları Kıbrıs’ı taksim için planlandı”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Kıbrıs’ta yaşanan “15-20 Temmuz olaylarının” 49 yıl önce NATO bünyesinde hazırlanan planlar çerçevesinde Kıbrıs’ı taksim etmek üzere planlandığını savundu.



KSP açıklamasında, “NATO’nun adamızı bölerek Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında paylaştırma planları 1950li yılların ortalarında başlamış ve 1974 yılında bu plan hayata geçirilmiştir. Bu plan sayesinde adamız ikiye hatta Britanya’nın 'egemen' üslerini de sayarsak üçe bölünmüştür.” görüşünü ifade etti.



Birleşmiş Milletler bünyesinde 1968 yılından bu yana yürütülen toplumlararası görüşmelerin hiçbir sonuca ulaşamadığı belirtilen açıklamada, “Çünkü niyet Kıbrıs sorununu çözmek değildir. Adanın bölünmüş kalması ve Büyük Britanya’nın ada üzerindeki egemen üslerini koruması temel hedeftir.” denildi.



Kıbrıs’taki mevcut sorunlara ada etrafında bulunan doğal gaz ve petrol rezervlerinin varlığının eklendiği belirtilerek, “Kıbrıs sorunu ve bu sorunun beraberinde taşıdığı tüm diğer sorunlar Kıbrıs’ın işçi ve emekçi halk kitlelerinin emperyalizme karşı güç birliği içinde mücadele etmesi halinde çözümlenebilir.” ifadeleri kullanıldı



Açıklamada ayrıca, “Kıbrıs sorunu BM çerçevesinde çözülemez. 50 yıldır çözülmedi bundan sonra da çözülmeyecek. Sahte çözüm senaryolarıyla bizlere zaman kaybettirilmesine son vermeliyiz.” ifadelerine de yer verildi



