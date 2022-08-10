KŞK'ne Çin’den 10,000 euro bağış





Komiteden yapılan açıklamaya göre Çin Halk Cumhuriyeti’nin 10 bin euroluk bağışı, KŞK’ya 2019'dan bu yana yaptığı katkıları toplamda 20 bin euroluk mali yardıma denk getiriyor.



Açıklamada, “2022'de bu fonlar, uzun yıllardır aileleri etkileyen bilinmezlik durumunun sona erdirilmesini amaçlamakta olan Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesini destekleyecektir” ifadelerine yer verildi.



Komite, “Şimdiye kadar her iki Kıbrıs toplumundan 1.027 kayıp kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve onurlu bir cenaze töreni için ailelerine iade edildiği” bilgisini de paylaştı.



“Komite’nin, kayıp ailelerinin acılarını hafifleten iki toplumlu projesini uygulamak için bağışçı desteğine güvendiği” belirtilen açıklamada, Avrupa Birliği’nin, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ana finansal destekçisi olduğu kaydedildi.