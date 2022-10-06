KŞK Akova'da yapılan kazıda Kıbrıslı Rum'a ait olduğu sanılan kalıntılara ulaştı

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), dün, Gazimağusa ilçesine bağlı Akova (Gypsou) köyünde yapılan dolap kuyusu kazısında bir Kıbrıslı Rum’a ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşıldığını açıkladı.



Komiteden Akova’da yürütülen kazıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Drill tekniği ile başlatılan kazıda, beşinci metrede insan kalıntılarına ulaşıldığı ve bu noktadan sonra kazı tekniğinin değiştirildiği” belirtildi.



Açıklamada, kalıntılara ulaşıldığı andan itibaren makine ile yapılan kazının durdurulduğu ve beşinci metreye ulaşılmasına yardımcı olacak bir erişim rampası oluşturulmasına başlandığını aktaran KŞK, bu noktadan sonra kazıya insan gücüyle devam edileceği bilgisini paylaştı.



Kayıp Şahıslar Komitesi, bu teknikteki kazıların “zorlu ve yavaş süreçler” olduğunu belirterek, kazıyı 2-3 haftada tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.



Açıklamada, devamla, “Kazının tamamlanmasıyla Birleşmiş Milletler Koruma Bölgesi’ndeki KŞK Antropoloji Laboratuvarı’na nakledilecek olan kalıntılar üstünde antropolojik analizlerle yaş, boy ve cinsiyet tayini yapılarak biyolojik profil oluşturulacak. Sonrasında DNA analizi için Amerika’daki laboratuvarlara gönderilen örneklerle, pozitif bir eşleşme olması durumunda, kalıntılar defin için ailesine iade edilecek” denildi.



