“Krizi çözeceğiz, hesabını soracağız”

Başbakan Ünal Üstel: “Yaşanan krizin neden yaşandığı konusunda, varsa bir ihmal ve bunun sorumluları hakkında gerekli araştırma ve soruşturma yapılacak, hesap sorulacaktır”





Başbakan Ünal Üstel, halkın son dönemde yaşadığı elektrik kaynaklı sorunlara neden olanlar ve varsa bir ihmalin araştırılması Başbakanlık Denetleme Kurulu’na dün iki yönlü araştırma yapması için görev verdiğini açıkladı.

Kurulun KIB-TEK’in hem neden yakıt krizi yaşayacak kadar kötü bir noktaya geldiğini, hem de ortaya çıkan kriz sırasında yapılan yakıt alımında fiyatlarda bir suistimal ya da ihmal olup olmadığını araştıracağını kaydeden Üstel, Sayıştay başkanlığının da bu konuda denetçi görevlendirdiğini belirtti. Üstel, Maliye Teftiş Kurulu’nun da yaşanan süreçle ilgili araştırma yapmasını isteyeceğine işaret ederek, “Gerekli her türlü araştırma ve soruşturmanın yapılması için ne gerekiyorsa onun yapılmasını sağlayacağım” dedi.

Başbakan Üstel konuyla ilgili açıklaması aynen şöyle:

“Son dönemde ülkede yaşanan elektrik krizinin bir daha yaşanmaması için hükümet olarak her türlü önlemi alma ve bu konuda gerekli çalışmaları yapma konusunda kararlıyız. Bu arada, yaşanan krizin neden yaşandığı konusunda, varsa bir ihmal ve bunun sorumluları hakkında gerekli araştırma ve soruşturma yapılacak, hesap sorulacaktır.

Bu konuyla ilgili hiç kimse bu kriz döneminde kendisine siyaseten pay çıkarmaya kalkmasın! Başbakan olarak ben göreve geldiğimde bu büyük krizi masamda buldum. KIB-TEK yılların birikimi sonucu zaten ciddi sorunlarla boğuşan bir kurum durumundayken, buna yakıt tedarikindeki sorunlar da eklenmişti. Başbakan olarak KIB-TEK’in tüm kurumları ile birlikte yeniden ele alınarak ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaları hemen başlattım. Yaşanan sorunların yeniden yaşanmaması için bu konuların bizzat takipçisi olacağım.

Yakıt tedarikinde yaşanan sorunlar sonrasında ortaya çıkan kriz gerçekten büyük bir kriz idi ve ben bunu göreve geldiğimde önümde buldum. Konu önüme geldiği zaman neredeyse üretim durma noktasına gelmişti ve kurumda üretimi devam ettirecek yakıt yoktu. Acilen yakıt alınmalı ve üretimin devamlılığı sağlanmalıydı. Bilinmelidir ki, son anda ve hızlı bir şekilde yakıt talep ederseniz elbette ki bulunacak yakıt ihale fiyatlarının üzerinde olur.

Ben bu konuda Maliye Bakanımız Sayın Sunat Atun’a ve onun oluşturduğu KIB-TEK yönetimine güvendim. Sorunun, halkımız daha çok sıkıntı çekmeden çözüme kavuşturulması için hızlı adımlar atılması gerekiyordu. Ama tabii ki sorunu ortadan kaldıracak hızlı adımlar atarken, KIB-TEK’in neden böyle bir çaresiz duruma düşürüldüğü konusu Başbakan olarak benim öncelikli konum haline geldi.

Halkımızın son dönemde yaşadığı sorunlara neden olanlar ve varsa bir ihmalin araştırılması ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması gerektiği noktasından hareketle soruşturma yapılması için harekete geçtim.

Bu çerçevede bugün (dün) Başbakanlık Denetleme Kurulu’na iki yönlü araştırma yapması için görev verdim. Kurul, KIB-TEK’in hem neden yakıt krizi yaşayacak kadar kötü bir noktaya geldiğini, hem de ortaya çıkan kriz sırasında yapılan yakıt alımında fiyatlarda bir suistimal ya da ihmal olup olmadığını araştıracak.

Sayıştay Başkanlığı’nın da bu konuda denetçi görevlendirdiğini büyük bir memnuniyetle öğrendim. Her türlü bilgi ve belgenin Sayıştay Başkanlığı’na iletilmesinin bizzat takipçisi olacağım.

Aynı zamanda Maliye Teftiş Kurulu’nun da yaşanan süreçle ilgili araştırma yapmasını isteyeceğim. Kısacası, gerekli her türlü araştırma ve soruşturmanın yapılması için ne gerekiyorsa onun yapılmasını sağlayacağım.

Her bir vatandaşımızın bilmesini isterim ki, bir taraftan krizi çözmek için insiyatif üstlendim, diğer taraftan da halkımıza yaşatılan sorunlarla ilgili ucu nereye varacaksa varsın, hesap sorulması için anayasal tüm kurumlarımızı göreve davet ettim.

Halkımızın son günlerde olanlardan dolayı çok ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyorum. Bu yaşanan sıkıntıların hesabını her ne pahasına olursa olsun soracağım. Aksi halde Başbakan olarak kalmanın bir anlamı yoktur.

Unutulmasın ki uluslararası ihaleye çıkılması için gerekli adımları attım. Bu ihalenin yapılarak sonuçlanması ile birlikte yakıt tedariki konusuna uzun vadeli bir çözüm de gelmiş olacak ve son dönemde yaşananların benzeri yaşanmayacaktır. Bu son kriz anı dışında hiçbir şekilde ihalesiz alım yapılmayacaktır. Bu geçiş döneminde krizin aşılabilmesi için ödenen fazla miktarlar varsa vatandaşımızın faturalarına yansımaması için de Maliye Bakanlığı’nda gerekli tedbirler alınacaktır.

Başbakan olarak halkımızın bilmesini isterim ki, bu süreci şeffaf, hesap verebilir bir şekilde takip edip sonuçlandıracağım. Ve sorulacak bir hesap varsa da, halkımız adına her ne pahasına olursa olsun bunun hesabını soracağım”