Kriz önlemlerinde ‘paluze’ detayı

Başbakan Üstel tarafından açıklanan döviz artışından kaynaklanan tedbirler bazı kesimlerce eleştiri oklarının hedefi oldu. Tepkilerin odak noktasında döviz cinsi kiralar konusuna değinilmemesi ve paluzedeki KDV indirimi vardı

Başbakan Ünal Üstel, döviz artışından kaynaklanan olumsuzlukları gidermeye yönelik olarak hükümet tarafından alınan tedbirleri önceki gün açıkladı. Başbakan’ın açıklamasının ardından hükümetin attığı adımı alkışlayan da yetersiz bulup eleştirenler de vardı.

Önlemlerin olumlu bulan kesim, vatandaşın nefes alacağı fikrinde. Eleştiri yapanların başında gelen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, her şeyin, ‘en iyi ihtimalle’ döviz kurlarına göre zamlandığının ortaya çıktığına dikkat çekerek, “Şimdi anladınız mı stabil para birimine endeksli muhasebe siteminin ne demek olduğunu?” diye sordu.

Önlemlere esprili yaklaşan vatandaşların ilgisi ise “KDV indirimli paluze” oldu.

“PALUZE” SİYASİ LİTERATÜRDE!

Başbakan Üstel’in alınan kriz önlemlerini açıklamasından sonra birçok vatandaş sosyal medyadan eleştirilerini sıraladı.

Bazı paylaşımlarda “Dağ fare doğurdu” denirken, eleştirilerin odak noktasında döviz cinsi kiralar konusuna değinilmemesi ve paluzedeki KDV indirimi vardı. Dövizle kira ödeyen birçok kişi, döviz sabitleme işleminin kiralarda da yapılması çağrılarını yineledi. “Kimse bizim halimizi sormuyor” diyen bu kesim, önlemlerin yetersizliğine işaret etti.

Öte yandan, Üstel, temel tüketim malları ile bazı hizmet gruplarında KDV’nin sıfırlanmasına, bazılarında ise indirime gidilmesine karar verildiğini anlatırken, üzüm suyundan yapılan “paluzedeki KDV’nin de sıfırlandığını” söyledi. Bu ifade sosyal medyada çeşitli düzeyde değerlendirmeler yapılmasına yol açtı.

