Kriz masası için işbirliği hedefi

CTP'nin önerisi ile kriz masası kurulması amacıyla mecliste temsil edilen tüm parti başkanları Salı günü bir araya geliyor



CTP'nin önerisi ile mecliste temsil edilen tüm parti başkanları Salı günü bir araya geliyor. Kriz Masası kurulması ve belli aralıklarla toplanarak istişare edilmesi amacıyla yapılacak toplantının ardından tüm başkanlardan oluşan 'masanın' kurulması bekleniyor.

Bu yöndeki açıklamayı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptı. Erhürman Salı günü tüm parti başkanlarının bir araya geleceğini söyledi.

CTP’nin önerisi ile bu toplantının gerçekleştirileceğini anlatan Erhürman “Kriz Masası kurulsun önerimizi tekrar ediyoruz. Ortak akılla birlikte yönetelim. Hepimizin önerililerin konuşulacağı bir masa öneriyoruz. Ortak aklın önemini önemsiyoruz. Kararları hükümet verecek, elbette kararlar hükümete aittir" diye konuştu.

Mecliste söz alan Erhürman “Daha önceki kapanma döneminde yapılmayan bir şeyin yapılmasını istedik. Salı sabahı tüm parti başkanlarının bir araya geleceği bir toplantı yapılacak. İçinde bulunduğumuz kriz döneminde gelişmelerle ilgili partilerin önerileri hükümete aktarılacak. Bu toplantıyı önemli buluyoruz” şeklinde konuştu.

"Vatandaşımızı hep birlikte bu sorumluluğu üstelendiğimiz mesajını vermemiz gerekiyor. Hataları elbette söylemeye devam edeceğiz. Hata yapılmaması için önerilerimizi söyleyeceğiz" diyen Erhürman Salı günkü toplantı sonrasında belli aralıklarla toplanacak kriz masasının kurulmasını istedi. 'Kriz Masası'nın halka güven vereceğini anlatan Erhürman bu yapıda güvenin sağlanması için çalışacaklarını kaydetti.

