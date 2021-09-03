Kritik gün bugün

Suriye kaynaklı petrol sızıntısıyla ilgili şu an için kıyılarımıza vuran bir kirlilik yok. Ancak bugün kuzey ve doğudan esmesi beklenen 12 saatlik rüzgar nedeniyle ekipler alarmda beklemeye devam ediyor





Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, İnsansız Hava Araçlarının (İHA) dün gerçekleştirdiği gözlemlerde, petrol sızıntısı kaynaklı hiçbir kirliliğe rastlanmadığını açıklayarak, dün gece yarısı ile bugün akşam üzeri arasında 12 saatlik sürede kuzey ve doğudan esmesi beklenen İHA’ların gözlemlerinde hiçbir kirliliğe rastlanmadığını aktaran Amcaoğlu, bu gece yarısından bu akşam üzerine kadar rüzgarın yönü nedeniyle tehlike ortaya çıkabileceğini belirtti.

Meteoroloji Dairesinin tahminine göre, dün gece yarısı ile bu akşam üzeri arasında 12 saatlik bir sürede rüzgarın kuzey ve doğudan eseceğini anlatan Amcaoğlu, bunun da petrolun ülke kıyılarına hareket etmesine neden olabileceğini vurguladı. Amcaoğlu, ardından tahminlere göre rüzgarın yine kuzey ve batı yönünden esmesiyle riskin azalacağını belirtti.

Amcaoğlu, bugün kuzey ve doğudan esmesi beklenen 12 saatlik rüzgar nedeniyle alarmda olunması gerektiğini vurguladı.

Ellerinde bulunan 3 kilometreye yakın bariyerin, gerekmesi halinde ihtiyaç olan yere nakledilmek üzere Karpaz’da bekletildiğini açıklayan Amcaoğlu, “Denizin içine bariyer kurma ihtiyacı duymadık, kıyıda bekletiyoruz” dedi.

Yapılan kontrollerde kıyılarda herhangi bir kirlilik tespit edilmediğini aktaran Amcaoğlu, kıyıdan 18 mil uzakta petrole rastlanarak Kıyı Emniyeti ve Türkiye’den gelen iki gemi tarafından toplandığını anlattı.

“Türkiye’den iki gemi daha bekliyoruz. Tahminim yarın (bugün) sabah adada olacaklar” diyen Amcaoğlu, tehlikenin kıyılara ulaşmaması için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.





