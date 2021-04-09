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Kritik eşikteyiz

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Dr. Özlem Gürkut, son kapanmada vaka sayısının “100 Binde 113”, şu andaki verilerde ise “100 Binde 92” olduğunu hatırlatarak kritik eşikte olduğumuza işaret etti

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Kritik eşikteyiz
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Vaka sayıları ile pandemi sürecinin genel gidişatını Kıbrıs Postası’na değerlendiren Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, son kapanmada vaka sayısının “100 Binde 113”, şu andaki verilerde ise “100 Binde 92” olduğunu hatırlatarak kritik eşikte olduğumuza işaret etti.
Önemli olanın hastanede tedavi görecek hasta sayısı olduğuna da değinen Gürkut, son kapanmada yatan hasta sayısının sistemi kilitleme noktasına dayanmış olduğunu şu anda bu durumun söz konusu olmadığını kaydetti.
65 yaş üstü yaşlıların çoğunun aşılanmış olduğu bilgisini de paylaşan Gürkut,  kapalı turizme ise şahsen bu konuya kuşku ile yaklaştığını, her halükarda otellerde temasın yaşanacağını iddia etti.
Gürkut, otel personellerinin aşılanmamış olduğunu, ayrıca aşılanma olsa da öncelikle bunun “bulaşmaya” engel olmadığını, aşı olanın da taşıyıcı olduğunu, hem de “hastalanmamaya” garanti vermediğini belirtti.
 
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