Kredi kartlarının gecikme faizleri yükseldi

KKTC Merkez Bankası, Türk Lirası cinsi işlemlerde kredi kartı faiz oranı ile gecikme faiz oranını 0.25 puan yükseltti. Döviz cinsi işlemlerde ise sabit tuttu



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, “Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası” kapsamında, kredi kartları azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarını yükseltti.

Resmi Gazete’nin önceki günkü sayısında yayımlanan ve dünden itibaren yürürlüğe giren karara göre, TL cinsi işlemlerde kredi kartı faiz oranı ile gecikme faiz oranını 0.25 puan yükseltti. Döviz cinsi işlemlerde ise oranlar aynı kaldı.

Yeni kararla, Türk Lirası cinsi işlemlerde 1 Nisan 2021’den beri %2.29 oranında uygulanan azami faiz oranı Eylül 2021 sonuna kadar %2.54’e, TL gecikme faiz oranı da %2.79’dan %3.04’e çıkarıldı.

Böylece, Mart 2020’den Ocak 2021’e kadarki sürede TL cinsi işlemlerde beri %1 oranında uygulanan azami faiz oranı altı ay içinde 154 baz puan artmış oldu. TL gecikme faiz oranındaki artış da aynı oranda saptandı.

Döviz cinsi işlemlerde yüzde 1,09 azami aylık akdi faiz oranı ile yüzde 1,59 olan azami aylık gecikme faiz oranı ise değişmedi.

Açıklanan karara göre, döviz cinsi kredi kartı işlemlerinde ise faiz oranı %1.09, döviz gecikme faiz oranı ise %1.59 oranlarında uygulanacak.

KKTCMB, 58/2014 Sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası” kapsamında, üç ayda bir kredi kartı işlemlerinin azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarını belirliyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

KKTC Merkez Bankası, Nisan 2020’de COVID-19 salgını nedeniyle hükümetin aldığı ekonomik kararlara uyarak kredi kartı faizlerini indirmişti. Alınan kararla TL cinsi işlemlerde faiz oranları 1.35 puan, döviz cinsi işlemlerin faiz oranları ise 0.46 puan düşürülmüştü. Merkez’in Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık üç aylık dönemleri için açıkladığı rakamlar Nisan-Haziran dönemi ile aynı oranda kalırken, artan faizlerle birlikte kredi kartı faizlerinde de değişikliğe gidildi.

Kredi kartı azami aylık akdi faiz oranları KKTC’de ilk kez 2 Ocak 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya girmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan oranlar KKTC Merkez Bankası yönetimi tarafından belirlenip kamuoyuna ilan ediliyor.

DAR GELİRLİLERİ ZORLAYACAK

Türk Lirası’ndaki astronomik değer kayıpları, yükselen enflasyon ve pandemi dolayısıyla düşen gelirlerle zor günler yaşayan ve kredi kartlarıyla ayakta durmaya çalışan aile ekonomileri yeni faiz oranlarıyla biraz daha zora girecek.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre vatandaşın kredi kartı borçları her geçen ay biraz daha artıyor. Bankanın Risk Merkezi verilerine göre Mayıs 2021 sonu itibarıyla vatandaşların kredi kartı borcu 815 milyon TL civarında bulunuyor. Bu miktarın içinde ödenemeyip mahkemelik olan borçlar (tahsili gecikmiş alacaklar) 41,6 milyon TL‘lik bir meblağda.

