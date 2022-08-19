Kredi kartı borçları daha hızlı artıyor

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre tüketici kredileri ve kredi kartı borçları toplamı 9,5 milyar TL’ye dayandı



KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre tüketici kredileri ve kredi kartı borçları toplamı 9,5 milyar TL’ye dayandı

KKTC Merkez Bankası verilerine göre Haziran ayı itibarıyla bankalardan yapılan toplam bireysel tüketici borçlanması 9 milyar 495 bin Türk Lirası ile bir ay öncesinde yakaladığı rekor seviyesini (9,2 milyar) yeniledi. Merkez Bankası’nın verileri bireysel tüketici borçlanmasının %86’sının tüketici kredisi, %14’ünün ise kredi kartı borçları olduğunu gösteriyor. Verilere göre, Kuzey Kıbrıs’ta Haziran 2022 itibarıyla tüketicilerin kullandığı toplam krediler bir önceki yıla göre 21 seviyesinde, kredi kartı borçları ise %58 seviyesinde arttı. 2022 yılında bu artış tüketici kredilerinde %9.4, kredi kartlarında %32 oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 8.1 MİLYARI GEÇTİ

Tüketici kredileri Mayıs 2022’de ilk kez 8 milyar TL sınırını aşarken, Haziran’da artışını sürdürerek 8 milyar 175 milyon TL düzeyine yükseldi. Merkez Bankası’ndan derlediğimiz verilere göre, 2021 Haziranında 6 milyar 757 milyon TL olan tüketici kredileri, Kasım 2021’de 7 milyar 922 milyona uçtuktan sonra, hafif dalgalı seyirle yükselişini sürdürdü. Veriler tüketici kredilerinin %53.7’sinin (4 milyar 389 milyon TL) Türk Parası, %46.3’nün (3 milyar 875 milyon) ise Yabancı Para cinsinden alındığını gösteriyor.

KREDİ KARTI BORÇLARINA DİKKAT!

Merkez Bankası verilerine göre; kredi kartı borçları tüketici kredilerinden iki misli daha hızlı artıyor. Ekonomideki kriz ve Türk Lirası’nın ağır değer kayıpları karşısında vatandaşlar ödeme sıkıntılarını aşmak amacıyla kredi kartlarına artık daha sık başvuruyor. Kredi kartı borçları Aralık ayında ülke tarihinde ilk kez “milyar TL” sınırını geçerken, Haziran 2022 itibarıyla 1 milyar 320 milyon TL’ye ulaştı. Kredi kartı borçlarının %99.4’ünün Türk Parası cinsinden olduğu görülürken, Merkez Bankası Risk Merkezi verilerine göre, kredi kartlarındaki mahkemelik borçlar da 41 milyon TL’ye ulaştı.

