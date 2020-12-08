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Köyün su deposuna deterjan döktüler!

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Çamlıbel'de köyün su deposuna kimliği belirsiz kişiler tarafından bulaşık deterjanı döküldü. Depodan köye giden hatlar kapatıldı

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Köyün su deposuna deterjan döktüler!
Çamlıbel'de köyün su deposuna kimliği bilinmeyen şahıslar bulaşık deterjanı döktü. Depodan köye giden hatlar tedbir amaçlı kapatıldı. Polis deterjanı döken şahısları arıyor.
Lapta Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:
Çamlıbel halkına önemli duyuru!
Köy su deposuna kendini bilmez şahıs yada şahısların bulaşık deterjanı döktükleri tespit edilmiş , konu polise intikal ettirilmiştir.
Tespitten hemen sonra depodan köye gelen hattlar kapatılmıştır. Herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına şebekedeki suyu kullanmamanız önemle duyurulur.
Konu hakkında bilgilendirme ileriki saatlerde yapılacaktır.
 
 
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