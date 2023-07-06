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Korumalar için 20 bin TL’lik araç filosu kiralandı

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, KKTC’ye gerçekleştirdiği günübirlik ziyaretinde, korumalarının ulaşımını sağlamak için KKTC hükümeti tarafından 20 bin TL’lik araç filosu kiralandı

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Korumalar için 20 bin TL’lik araç filosu kiralandı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, seçimlerin ardından 12 Haziran’da KKTC’ye gerçekleştirdiği günübirlik ziyaretinde, korumalarının ulaşımını sağlamak için 20 bin TL’lik araç filosu kiralandığı ortaya çıktı.
Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Erdoğan’ın heyetinde bulunan protokol ve koruma ekibine ulaşım sağlamak amacıyla kiralanan araç filosu için 20 bin TL’lik tutarın, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesince karşılanmasına karar verildi.
Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararda, şu ifadelere yer verildi:
“Bakanlar Kurulu, 12 Haziran 2023 tarihinde KKTC'yi ziyaret eden T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyetinde bulunan protokol ve koruma ekibine ulaşım sağlamak amacıyla kiralanan araç için ödenmesi gereken KDV dahil 20.000 TL (yirmi bin Türk lirası) tutarın, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 2023 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 10-01-04-1-1-1-03-6-1-02 "Ağırlama , Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi.”
 
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