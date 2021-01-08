Koronavirüse ülkemizden bir kurban daha

Ülkemizde ve dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkemizde koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan bir kişi daha az önce hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Nöroloji karantina servisinde yoğun bakımda yatan entübeli Covid 19 pozitif Serpil Hancıoğlu (KOAH+pnömoni +Diabet + Akut böbrek yetmezliği ) az önce hayatını kaybettiği bildirildi. Serpil Hancıoğlu 81 yaşındaydı.

