Koronavirüse KKTC'den bir can daha

Ülkemizde koronavirüs vakalarının artmasına paralel olarak koronavirüs kaynaklı ölümlerde armaya başladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda karantina yoğun bakımda yatan 80 yaşındaki akciğer kanseri tanılı ve kalp pili olan hasta Kazım Şimşek az önce hayatını kaybetti.

Şimşek COVID 19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgiye göre Şimşek'in virüsü hastanede yoğun bakımda 3 gün önce kaptığı bildirildi.