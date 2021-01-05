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Koronavirüse KKTC'den bir can daha

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Koronavirüse KKTC'den bir can daha
Ülkemizde koronavirüs vakalarının artmasına paralel olarak koronavirüs kaynaklı ölümlerde armaya başladı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda karantina yoğun bakımda yatan 80 yaşındaki akciğer kanseri tanılı ve kalp pili olan hasta Kazım Şimşek az önce hayatını kaybetti.
Şimşek COVID 19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.
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