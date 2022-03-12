Rogers, yaptığı yazılı açıklamada, “Pandeminin başında güçlendirilen sağlık sistemimizle, sağlık çalışanlarının gayreti ve zamanında alınan önlemlerle pandemi mücadelesinin ilk dalgalarını çok sayıda kayıp vermeden atlatabildik. Geliştirilen aşılar, pandeminin ölümcül etkisini dünya çapında azalttı. Son olarak daha hafif seyreden Omikron varyantı ile artık koronavirüs korkulacak bir hastalık olmaktan çıktı” ifadesini kullandı.
Ülkede son dönemde vaka sayılarının yüksek seyretmesine rağmen, hastaneye yatışta azalma olduğuna dikkat çeken Rogers, yoğun bakıma düşen hastaların aşısız, altta yatan hastalıkları olan ileri yaşta kişiler olduğunun uzmanlarca açıkladığını belirtti.
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