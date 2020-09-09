banner480
banner69
Kartingin şampiyonları belirlendi
Kartingin şampiyonları belirlendi
19 0
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
204 0
 
En Lezzetli Cupcake Tarifi
En Lezzetli Cupcake Tarifi
30 0
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
43 0
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
671 0
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
38 0
33 0
banner460

Koronavirüs hastası milletvekili hastaneden kaçtı, sonra geri döndü

banner476

Koronavirüs hastası milletvekili hastaneden kaçtı, sonra geri döndü
Ülkemizde son günlerde adeta patlayan koronavirüs vakaları toplumda büyük tedirginlik yaratırken, siyasi parti yetkilileri ve hatta milletvekilleri de bu virüse yakalandı.
Koronavirüse yakalanan siyasilerden biri olan ve dün bunu kamuoyuna duyuran Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa milletevkili Bertan Zaroğlu'nun tedavi için gittiği Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden kaçtığı bildirildi.
Bize ulaşan bilgilere göre, Zaroğlu'nun tedavi için bulunduğu hastaneden bir saat önce ayrıldığı ifade edilirken, kendisine ulaşan kişilerin uyarısı sonrasında geri döndüğü kaydedildi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.