Koronavirüs hastası milletvekili hastaneden kaçtı, sonra geri döndü

Ülkemizde son günlerde adeta patlayan koronavirüs vakaları toplumda büyük tedirginlik yaratırken, siyasi parti yetkilileri ve hatta milletvekilleri de bu virüse yakalandı.

Koronavirüse yakalanan siyasilerden biri olan ve dün bunu kamuoyuna duyuran Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa milletevkili Bertan Zaroğlu'nun tedavi için gittiği Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden kaçtığı bildirildi.

Bize ulaşan bilgilere göre, Zaroğlu'nun tedavi için bulunduğu hastaneden bir saat önce ayrıldığı ifade edilirken, kendisine ulaşan kişilerin uyarısı sonrasında geri döndüğü kaydedildi.