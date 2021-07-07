Korona testleri Türkiye’ye bırakılıyor





Havaalanı ve diğer kontrol noktalarında yapılacak korona virüs testlerinin ülkedeki yerel laboratuvarlardan alınarak, Kuzey Kıbrıs Kızılayı adı altında Türkiye’deki özel bir firmaya verilmek istendiği ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklar da bu iddiayı doğrularken, söz konusu girişim üst kademede de huzursuzluğa neden oldu.

Kuzey Kıbrıs Kızılayı üzerinden ülkeye gelmeye çalışan Türkiye’den özel bir işletme, adadaki bir taşeronla yapılacak sözleşme sonucu hem test kitlerini getirerek Sağlık Bakanlığı’na satmak, hem de ülkeye giriş ve geçiş noktalarında kendi laboratuvarlarını kurmak istiyor.

Söz konusu girişimle ilgili Ahlatçı Holding ve Arı grup isimleri konuşuluyor.

Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklar bu yöndeki girişimi ve huzursuzluğu doğrularken, henüz karar verilmiş ya da sonuçlanmış bir süreç olmadığını da ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Kızılayı da gelişmeleri doğruladı. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Sezai Sezen, Ercan Havalimanı’na bir test merkezi kurmaları halinde kullanmayı düşündükleri sistemin Kıbrıs’taki laboratuvarlarda olmadığını, bu sebeple malzeme konusunda Türkiye’deki bir firmadan destek alacaklarını doğruladı.

31 özel laboratuvardan oluşan Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi temsilcileri Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerinden destek istendiğini fakat protokol imzalama noktasına kadar gelindikten sonra ihalenin Kızılay’a verilmek istendiğini ifade etti.

Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na “laboratuvar yetkisi verilmesi” gerekçesiyle dün Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı.

Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi adına basına açıklamalarda bulunan Salih Ruso, özel laboratuvarların Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde Kovid-19 salgınına karşı daha başarılı ve sağlıklı bir mücadele yürütülmesi konusunda bir buçuk ay önce görüştüklerini ve bu görüşmede hızlı antijen testlerinin bakanlık tarafından yetkilendirilmiş özel laboratuvarlarda yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Bu testlerin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel laboratuvarlarda bakanlığın öngördüğü düzene göre ve bakanlığın belirlediği hizmet bedeli karşılığında yapılmakta olduğuna işaret eden Ruso, özel laboratuvarların ayrıca Havaalanında adaya gelen yolculara tarama testlerinin yapılmasında destek vermekte olduğunu da belirtti.

Ruso, özel laboratuvarlar ile Sağlık Bakanlığı arasında varılan sözlü mutabakata ilişkin bir protokol imzalanacağı bir dönemde Sağlık Bakanlığı’nın Özel Laboratuvarlardan sağlanan havaalanı tarama desteğini özel laboratuvarlardan almayı ve konu desteği Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı bünyesine katılacak özel tek bir laboratuvar ile yapmayı planlamasıyla “tüm iplerin koptuğunu” söyledi.

Ruso, “Bizim buradaki amacımız, PCR ya da hızlı antijen testleri değildir. Bizim buradaki amacımız Kızılay gibi tamamıyla yardım amaçlı kurulan bir vakfın KKTC’de özel bir laboratuvar açarak bizimle rekabete girmesidir. Bizim onlarla rekabet etmemiz mümkün değildir. O nedenle kavgamız sürecektir” dedi.

Kızılay bünyesinde bir özel laboratuvar açılmasına izin verilmesi halinde ise mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayan Ruso, şunları kaydetti:

“Şu anda bizimle yapılacak PCR ve hızlı antijen testlerine ilişkin protokolün bizlere su payı verilerek, daha ileriki dönemlerde Kızılay bünyesinde bir özel laboratuvarın açılmasına izin verilmesi doğrultusunda adım atılması halinde tüm mücadelemiz devam edecektir. Bunu müsteşarımıza ileteceğiz. Bir laboratuvarın Kızılay tarafından destekleniyor oluşu bizlerce kabul edilebilir değildir. Bu, ileriki dönemlerde KKTC’deki özel laboratuvarların silinmesi anlamına gelecektir. Bunların çok örneklerini ülkemizde yaşadık. Bizler, yasal olarak her şekilde hakkımızı arayacağız” dedi.

