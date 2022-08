Köroğlu: “Lefke yirmi gündür zehirleniyor, duyuyor musunuz?”

Halkın Partisi (HP) Çevre Komitesi Başkanı ve Parti Meclisi üyesi Teksen Köroğlu, Lefke’deki çöplükte başlayan yangının 20 gündür devam ettiğine ve özellikle Lefke merkez ve yakın çevrede etkili olan dumandan bölge halkının sağlığını olumsuz etkilediğine işaret ederek, “Hükümetin Lefke’de çöplüğün yanarak insanları zehirliyor oluşuna kulaklarını tıkadığını” ileri sürdü.



Köroğlu, “Bu konunun sadece belediyelere bırakılamayacak kadar halk sağlığını ilgilendiren önemli bir konu olduğunu" belirtti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Köroğlu, HP olarak 10 gün önce tüm yetkilileri Lefke çöplük yangını konusunda uyararak, göreve davet ettiklerini ve birtakım sorular sorduklarını hatırlatarak, “Görüyoruz ki halkın sorunlarına ve muhalefetin halk yararına olan taleplerine gayrimeşru hükümet kulaklarını tıkamıştır. İşte tam da bu sebeple biz Halkın Partisi olarak bu gayrimeşru hükümetin halka karşı kendisini sorumlu hissetmediği için sonradan telafisi mümkün olmayacak zararlar vereceği uyarısını yapmıştık” ifadelerini kullandı.







-“İlgili kurumlar ellerindeki verileri kamuoyu ile paylaşmalıdır”





Gerek merkezi gerekse yerel yönetimlerin çöp yangını konusunda ellerindeki verileri ve yaptıkları ölçüm sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaları gerektiğine dikkat çeken Köroğlu “Örneğin Sağlık Bakanlığı bu çöpten yayılan dumandan kaç kişinin rahatsızlanarak sağlık birimlerine müracaat ettiğine dair bir veri topladı mı? Topladılarsa bunu kamuoyu ile neden paylaşmıyorlar?” diye sordu.





-“Çağdaş çöp depolama ve çöpten yararlanma tesisleri şart”





Bu yüzyılda çağdaş çöp depolama ve çöpten yararlanma yönünde Avrupa Birliği yetkilileriyle yakın temas halinde iş birliği yaparak çalışmak gerektiğini vurgulayan Teksen Köroğlu, şunları kaydetti:

“Ancak şu anda öncelikli hedef bu kanayan yarayı durdurmak ve bu duruma acilen müdahale etmek olmalıdır. Çünkü Lefke merkez ve civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımız maalesef zehirlenmektedir.

Ülkemizin her tarafına yayılmış olan Lefke çöp alanı ve Güngör çöp alanı da dahil yeni birer ‘Dikmen Çöplükleri’ olma yolunda ilerlediğini görmezden gelmememiz gerekmektedir.

KKTC çöp sorununa kesin bir çözüm getirmesi için AB ile birlikte projelendirilen ve eksiklikleri ile neticelendirilmeyen Güngör katı atık depolama alanının bir an önce acil olarak masaya yatırılması ilgili merkezi yönetim, yerel yönetimler, ilgili paydaşlarla temas ,görüş alışverişi içinde sonuçlandırılmasının hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için her türlü çaba harcanmalıdır. Halkın Partisi olarak halk ve çevre sağlığını ilgilendiren bu projenin, halk sağlığını ilgilendiren bu konuların takipçisi olacağız.”