Köroğlu Güngör Çöplük alanının çevre ve halk sağlığı açısından tehlikeler içerdiğini belirtti

Halkın Partisi (HP) Çevre Komitesi Başkanı ve Merkez Yürütme Organı üyesi Teksen Köroğlu, Güngör Çöplük alanında mevcut durumun çevre ve halk sağlığı açısından tehlikeler içerdiğini, çöplük alanında biriken gazın patlama riski içerdiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Köroğlu, çöp alanına acilen müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, ihaleye çıkmak için hazırlanan ihale şartnamesinin adrese teslim görüntü içeren unsurlar içerdiğini savundu.

İhale şartnamesinin sivil toplum örgütlerinin görüşleri dikkate alınmadan, yerli yatırımcı şartı çıkarılarak, yerli yatırımcıların dışarıda kalmasına neden olacak şekilde hazırlandığını savunan Köroğlu, ihalenin iptal edilerek, yapılan öneriler dikkate alınıp yeni bir ihaleye çıkılması gerektiğini kaydetti.

Köroğlu, “Çöp hücreleri birdi doldu, iki oldu doldu, çözüm üretilmedi. Yandı, çözüm üretilmedi, işletmesi, yönetimi, denetimi düzgün yapılamadı. Yakında bu kontrolsüz çöplükte biriken çöplük gazı yani metan gazı havaya salınamayıp patlayınca neler olacak? Oturup beklemeyi ve izlemeyi mi düşünüyorlar?” ifadelerini kullandı.

İhale şartnamesinin kamu yararını göz ardı ettiğini ileri süren Köroğlu açıklamasında, “Ülkenin tüm sağlık, çevre, turizm, ekonomik ve sosyal tüm örgütlerinin, gailesi memleketi olan her vatandaşın, ayağa kalkıp buna karşı çıkması gerekir. Artık yeter! Bu ihale şartnamesi kamu yararı göz ardı edildiği için derhal iptal edilmelidir” ifadelerine yer verdi.

