banner913
banner932
İlaç sıkıntısına karşı işbirliği
İlaç sıkıntısına karşı işbirliği
10 0
“Ani ölümler araştırılmalı”
“Ani ölümler araştırılmalı”
12 0
 
Derviş Mişon kupasında finalistler belirlendi
Derviş Mişon kupasında finalistler belirlendi
34 0
Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı
Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı
21 0
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
48 0
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
27 0
Ekmeğe bir zam daha
Ekmeğe bir zam daha
51 0
banner1012
banner985

“Kormacit büyük bir kabus yaşadı”

119 kg ile en çok yağışı alan Koruçam’da sel baskını yaşandı, köyde birçok ev sular içinde kaldı. Yorgo Kasap Restoran’ın sahibi Maria Skoullou “Kormacit büyük bir kabus yaşadı” ifadelerini kullandı

banner974
“Kormacit büyük bir kabus yaşadı”
banner971
Kötü hava koşullarının sebebiyet verdiği 119 kg ile en çok yağışı alan Koruçam (Kormacit) köyünde şiddetli yağmur etkisini gösterdi.
Koruçam köyünde önceki günden beri etkili olan aşırı yağışların çevreye verdiği zarar gün yüzüne çıktı.
Sel baskını yaşanan köyde birçok ev sular içinde kalırken yeni gelen yağışlı hava köy halkını alarma soktu.
Yorgo Kasap Restoran’ın sahibi Maria Skoullou, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağmurun sebebiyet verdiği zararların Korcamit köyüne de yansıdığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Maria Skoullou, İnsanlar, Kormacit büyük bir kabus yaşadı. Hepsi büyük felaketler oldu. Maalesef yağmurdan dolayı yardım edemiyoruz. Tanrı'nın takdiri. Bana ulaşan ve bize kalacak bir yer teklif eden ve yardıma ihtiyacımız varsa yapabilecekleri binlerce kişiye teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten hepinizden çok duygulandım ve kocaman bir teşekkürler etmek istiyorum. Bu yerde insanlık var. KKTC’de maalesef yağmur hala devam ediyor ve Allah’tan elini koymasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.