119 kg ile en çok yağışı alan Koruçam’da sel baskını yaşandı, köyde birçok ev sular içinde kaldı. Yorgo Kasap Restoran’ın sahibi Maria Skoullou “Kormacit büyük bir kabus yaşadı” ifadelerini kullandı

Kötü hava koşullarının sebebiyet verdiği 119 kg ile en çok yağışı alan Koruçam (Kormacit) köyünde şiddetli yağmur etkisini gösterdi.Koruçam köyünde önceki günden beri etkili olan aşırı yağışların çevreye verdiği zarar gün yüzüne çıktı.Sel baskını yaşanan köyde birçok ev sular içinde kalırken yeni gelen yağışlı hava köy halkını alarma soktu.Yorgo Kasap Restoran’ın sahibi Maria Skoullou, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağmurun sebebiyet verdiği zararların Korcamit köyüne de yansıdığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Maria Skoullou, İnsanlar, Kormacit büyük bir kabus yaşadı. Hepsi büyük felaketler oldu. Maalesef yağmurdan dolayı yardım edemiyoruz. Tanrı'nın takdiri. Bana ulaşan ve bize kalacak bir yer teklif eden ve yardıma ihtiyacımız varsa yapabilecekleri binlerce kişiye teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten hepinizden çok duygulandım ve kocaman bir teşekkürler etmek istiyorum. Bu yerde insanlık var. KKTC’de maalesef yağmur hala devam ediyor ve Allah’tan elini koymasını diliyorum" ifadelerini kullandı.