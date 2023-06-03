Korkutan yangın ucuz atlatıldı

Yenierenköy - Dipkarpaz arasındaki piknik alanının kuzeyindeki arazide çıkan yangında bazı çam ağaçları ve makilik alan yandı

Yenierenköy - Dipkarpaz arasında bulunan piknik alanının kuzey kısmındaki arazide dün 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten yangın meydana geldi.Yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ekipleri ile çevre halkı ve bölge belediyesine ait iş makinesi ile müdahale edildi.Yangın 12.30 sırlarında kontrol altına alındı.Söndürme ve soğutma çalışmalarına karadan ekipler, havadan ise bir helikopter ile devam edildi.Yangında bazı çam ağaçları ve makilik alan yandı.