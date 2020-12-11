Korkunç Bir Yıl; 2020

2020’de Dünyada Yaşanan Felaketler ve Çarpıcı Olaylar

2020 yılında dünyanın farklı yerlerinde yaşanan felaketleri ve olayları anlattık.

2020 yılında yaşanan felaketler tüm dünyayı etkisi altına aldı. Hiç kimse 2020 yılının böyle geçmesini beklemiyordu. Ancak yıl boyunca çeşitli felaketler gerçekleşti. 2020 felaketleri tüm yıl boyunca peşimizi bırakmadı. İnsanları derinden sarsan felaket ise

oldu. Pandemi haline gelen koronavirüs milyonlarca insana bulaştı ve yüz binlerce kişinin ölümüne sebep oldu. Koronavirüsün yanı sıra yaşanan felaketler de ayrıca can yaktı. İşte sonuna geldiğimiz 2020’de dünyada yaşanan felaketler ve çarpıcı olaylar…

Avustralya orman yangınları

koronavirüs



2020 felaketleri Avustralya’daki orman yangınları ile başladı. 2019 yılının Haziran ayında başlayan ve 2020 yılında da devam eden Avustralya orman yangınlarında 28 insan ve yaklaşık 1.25 milyar hayvan öldü. Ayrıca 8 milyon hektarlık alana yayılan orman yangınları, yaklaşık 2500 evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

ABD, İranlı General Kasım Süleymani’yi öldürdü



Amerika Birleşik Devletleri, İranlı General Kasım Süleymani’yi düzenlemiş oldukları suikast ile öldürdü. Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Bağdat’ta insansız hava aracı ile yapılan saldırıda öldü. İran’da 3 gün boyunca yas ilan edildi. Süleymani’nin cenazesindeki kalabalıkta ve olaylarda 50’den fazla insan öldü. İlerleyen zamanda İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Irak’taki hava üssünü füzeler ile vurdu. 2020 felaketleri arasında yer alan bu olay, yılın ilk savaş tehdidi olarak akıllarda yer etti.

İran, Ukrayna Havayolları’na ait bir yolcu uçağını düşürdü



İran’da Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağı düştü. Bunun sonucunda 176 kişi öldü ve sağ kurtulan olmadı. İran, başlarda uçağın arıza nedeniyle düştüğünü ve kendileri tarafından hiçbir müdahale yapılmadığını söylese de, daha sonra uçağı yanlışlıkla vurduklarını açıkladılar.

Elazığ Depremi – 24 Ocak 2020



Merkez üssü Elazığ olan 6.5 büyüklüğündeki deprem, başta Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına aldı. Depremde 37’si Elazığ, 4’ü Malatya’da olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti. 1466 kişi ise yaralandı. 2020’de yaşanan felaketler arasında yer alan Elazığ depremi, bu yıl ülkemizde gerçekleşen ilk deprem olmuştu.

Efsane basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı helikopter kazasında hayatını kaybetti



NBA’in efsanevi oyuncusu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant Kaliforniya’da yaşanan bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti. Helikopterde Kobe Bryant’ın dışında 8 kişi daha bulunuyordu ve maalesef hiçbiri kurtarılamadı.

2020 felaketleri arasında en can yakanı şüphesiz koronavirüs oldu



2020 felaketleri dendiğinde aklımıza gelen ilk şey koronavirüs oluyor. 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, 2020 yılında tüm dünyaya yayıldı. Koronavirüsün yaygın olduğu ülkelerdeki sağlık sistemi çok kısa sürede çökmenin eşiğine geldi. Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 10 Mart’ta görüldü. Dünya Sağlık Örgütü, 11 Nisan tarihinde koronavirüsü pandemi ilan etti. Şimdilerde ise dünya çapında 65 milyondan fazla insan koronavirüse yakalandı ve 1,5 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Vakalar ise gün geçtikçe artıyor, dünyanın koronavirüs ile savaşı devam ediyor.

ABD’de yaşayan George Floyd isimli siyahi vatandaş, polisin aşırı sert müdahalesi yüzünden hayatını kaybetti



George Floyd sigara almak için sahte 20 dolar kullanırken ihbar edildi. Bunun üzerine olay yerine gelen polisler George Floyd’a karşı ırkçı ve sert bir tutum gösterdiler. Özellikle polislerden bir tanesi aşırı ırkçıydı ve öfkesi Floyd’un ölümüne neden oldu. Floyd’u yere yatırıp dizini boynuna bastıran ırkçı polis, Floyd “nefes alamıyorum” demesine rağmen durmadı ve onu öldürdü. Bu olay başta Amerika olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde ses getirdi. 2020 felaketleri arasında bulunan George Floyd’un ölümü, hala ırkçılığın olduğunu ve kolay kolay bitmeyeceğini gözler önüne serdi.

İdlip’teki saldırıda 8 şehit verdik



İdlip’te rejim askerleri tarafından yoğun topçu atışları sırasında 3’ü sivil, 5’i asker 8 kişi şehit oldu.

Endonezya’da gerçekleşen sel sonucunda 53 kişi öldü



Endonezya’da şiddetli mason yağmurları yüzünden sel ve toprak kaymaları gerçekleşti. Sel yüzünden 200 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve 53 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) 30 milyon insanın selden etkilendiğini açıkladı. 2020’de dünyada yaşanan felaketler arasında bulunan afet, son 13 yılın en büyük sel felaketi olarak kayıtlara geçti.

5 Şubat’ta Van’da çığ düştü



5 Şubat tarihinde Van-Bahçesaray karayolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Minibüsteki 2 kişiyi kurtarmak için birçok ekip ve vatandaş yardıma geldi. Ancak kurtarma çalışmaları sırasında düşen ikinci çığda 11 asker, 9 korucu, 2 itfaiye erinin aralarında bulunduğu 41 kişi hayatını kaybetti.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçak pistten çıktı



İzmir-İstanbul arasında uçuş yapan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inerken pistten çıktı. İçinde 177 yolcunun ve 6 mürettebatın bulunduğu uçak üçe bölündü. 180 kişinin yaralandığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Bu trajik kaza 2020 felaketleri dendiği zaman hemen akıllara geliyor.

27 Şubat’ta İdlip’te 34 askerimiz şehit düştü



27 Şubat 2020’de Rusya destekli Suriye Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin İdlib şehrinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı tabura düzenlediği hava saldırısında 34 askerimiz şehit düştü ve 32 askerimiz yaralandı.

Çekirge istilası başladı



Orta Doğu ve Doğu Afrika’da son 70 yılın en büyük çekirge istilası yaşandı. Afrika’da başlayan çekirge istilası, büyük bir hızla yayıldı ve çiftçilerin hayatlarını zorlaştırdı. Çiftçiler, çekirgeler yüzünden ürün yetiştirememe tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Pakistan’da yaşanan uçak kazasında 97 kişi hayatını kaybetti



Pakistan Uluslararası Havayolları’na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı Karaçi kentinde bir yerleşim alanına düştü. 22 Mayıs tarihinde yaşanan uçak kazasında 97 kişi öldü. 2020’de dünyada yaşanan felaketler arasında yer alan uçak kazasının nedeninin pilot hatası olduğu açıklandı.

Bingöl Karlıova depreminde 1 kişi hayatını kaybetti



14 Haziran tarihinde Bingöl Karlıova’da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Enkaz altında kalan 1 güvenlik korucusu hayatını kaybetti ve 21 kişi yaralandı.

Bursa’da yaşanan selde 5 kişi öldü



20 Haziran’da Bursa’nın Kestel ilçesinde aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sel birçok aracın sürüklenmesine ve onlarca evin su altında kalmasına sebep oldu. 2020’de dünyada yaşanan felaketler arasında yer alan selde 5 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya’daki havai fişek fabrikasında patlama oldu



3 Temmuz’da Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bu patlama sonucunda 7 işçi yaşamını yitirirken, onlarca işçi yaralandı.

İstanbul’da dolu yağdı



27 Temmuz akşamı İstanbul’da 15 dakika etkili olan fırtınayla birlikte dolu yağdı. Ayrıca şiddetli yağmurun da eşlik ettiği olayda su baskınları ve sel meydana geldi. Evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda ciddi hasarlar oluştu. 2020’de dünyada yaşanan felaketler arasında yer alan olay, tüm dünyada konuşuldu.

Beyrut Limanı’nda patlama meydana geldi



4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı’nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması nedeniyle 182 kişi yaşamını yitirirken, 6 binden fazla insan yaralandı. Patlamadan sonra Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa etti.

Giresun’da yaşanan sel felaketi



24 Ağustos tarihinde Giresun’da sağanak yağış yüzünden sel meydana geldi. Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda 7 kişinin cansız bedeni bulundu ve 127 kişi kurtarıldı.

Ankara’da kum fırtınası meydana geldi



12 Eylül tarihinde Ankara’da meydana gelen kum fırtınası herkesi şok etti. Eşi benzeri görülmemiş olayda, şiddetli rüzgar nedeniyle havada uçuşan cisimlerin çarpmasıyla 6 kişi yaralandı.

Hatay’da meydana gelen yangın



9 Ekim tarihinde Hatay’ın Belen ilçesinde meydana gelen yangın ormanlık alanda başladı. Daha sonra Arsuz ve İskenderun ilçelerine sıçradı. Sonunda kontrol altına alınan yangının “ateşin çocukları inisiyatifi” adlı örgüt tarafından çıkarıldığı iddia edildi. 2020’de dünyada yaşanan felaketler arasında yer alan bu olay, dünyada yaşanan yangınlardan sadece biriydi.

İzmir’de 6,9 büyüklüğünde deprem oldu



30 Ekim tarihinde İzmir’in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Ege ve Marmara bölgelerinde hissedildi. İzmir’deki depremde ise 114 vatandaşımız yaşamını yitirirken, yaklaşık 1000 vatandaşımız yaralandı.