Karaoğlanoğlu'nda önceki akşam meydana gelen trafik kazasında, araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı, araç sürücü tutuklandı.
Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde, NK 531 plakalı salon aracıyla doğu istikametine doğru seyreden 25 yaşındaki Ibrahım Khaled Fatehı Khater, dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak demir korkuluklara çarpıp takla attı. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Selda Kasımağa yaralanarak, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesinde ilkyardım tedavisinin ardından gözetim altına alındı. Kazaya methalder NK 531 plakalı araç sürücüsü Ibrahım Khaled Fatehı Khater tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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