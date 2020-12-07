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Korkulan olmadı

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İskele - Mağusa anayolunda korkutan kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüjü ayıran beton sete çarpıp kontrolsüzce sol şeride geçti ve başka bir araca çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı

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Korkulan olmadı
İskele - Gazimağusa Anayolunda dün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Kaza saat 13:00 sıralarında meydana geldi.
34 yaşındaki Olena Marchenko, yönetimindeki RA 002 plakalı salon araç ile güneye doğru seyrederken, Ötüken çemberine yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve orta refüjü ayıran beton sete çarpıp kontrolsüzce sol şeride geçtikten sonra o esnada sol şeritte aynı istikamete doğru seyreden 27 yaşındaki Ekaterina Malaeve yönetimindeki NL 670 plakalı aracın ön kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkıp bankete düşen RA 002 plakalı araç, önce toprak sete ardından da beton sete çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
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