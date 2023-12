Lefkoşa’da 45 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Ayça Alav’ın şehrin göbeğinde cinayete kurban gitmesi, ülkedeki güvenlik sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Vatandaşlarda korku ve endişe hakim

Lefkoşa’da cinayete kurban giden 45 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Ayça Alav dün Lefkoşa’da toprağa verildi.Kuzey Kıbrıs ise, 45 yaşındaki Ayça Alav'ın ölümünü konuşuyor...Başkent Lefkoşa’da Surlariçi’nde kendisine ait Hit-Bit döviz bürosunda geçtiğimiz Cuma akşamı cansız bedeni bulunan Ayça Alav’a otopsi yapıldı.Alav’ın ölüm nedeninin “ağız-burun kapaması, boyun basısı ve asfiksi olduğu” belirlendi. Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan Ayça Alav’ın boğularak öldürüldü belirtiliyor.Cinayetle ilgili, Kamerunlu iki katil zanlısının güneye kaçtığı tespit edilerek Cumhurbaşkanlığınca iadeleri için girişim başlatılırken, zanlılara kaçmalarında yardımcı olduğu saptanan iki kişi tutuklandı.Öte yandan Ayça Alav’ın Lefkoşa’nın göbeğinde cinayete kurban gitmesi, ülkedeki güvenlik sorununu bir kez daha gündeme getirdi.Sosyal medyadan yüzlerce kişi tepkilerini dile getirdi.Vatandaşların tepkileri şöyle:Gencecik bir kadın, bir eş, bir anne katledildi. Yüreğimiz yandı yine... Güvenli bir yerde yaşamak, çocuklarımızı güvenli bir ortamda büyütmek, çoğumuzun yurt dışından kesin dönüş yapma nedeniydi. Ada'mızın en önemli çekim gücüydü. Onu da kaybettik ne yazık ki, kaybettiğimiz birçok değer gibi...Yıllarca yazıp söylediğimizi bir kez daha söyleme ihtiyacı duyuyorum...Ben bir göçmen olarak yabancı bir ülkede büyüdüm... bir çok kez ırkçılığa maruz kaldım.Irkçılık bir toplum hastalığıdır ve içinden refah doğmaz.Göç alan ülkelerin en büyük sorumluluğu entegrasyon çalışmaları ve bu hastalığı yitirmek için politikalar ve uygulamalar gerçekleştirmektir.Aynı zamanda bir ülkeye göçmen alırken devletin sorumluluğu kişilerin sicilleri hakkında bilgi sağlamaktır. Dünyanın neresine vize başvurusu yapmak zorunda olsak, daha önce suç işleyip işlemediğimiz sorulur.Bizim ülkemizde bunların hiç biri geçerli değil.Toplum olarak ciddi güvenlik tehditleri yaşıyoruz.Ülkeyi yönetenler ise bu duruma tamamen kayıtsız.Ülkemizde ve şehrimizde böylesi vahşi bir cinayetin meydana gelmesi bizi derinden sarsmış bu hadisenin tekerrürünü nasıl engelleriz diye düşünmek yerine, böylesi bir ölüme bile kayıtsızlaşan bir toplum oluyoruz.Ülkem, toplumumun güvenliği ve geleceğimiz için çok endişeliyim.Ayça Alav'ın tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dilerim.Cinayet haberleri arttı ve maalesef önlem alınmıyor. Elini kolunu sallaya sallaya herkes bu memlekete gelir denetim de yok giren çıkmaz. Maşallah yıllarca çalışma izini oturma izni yok. Yaşar gider. Denetimsizlik bir ülkenin sonunu getirir biz küçük bir ülkeyiz ve can güvenliğimiz artık yok. Başka ülkelere giderken maşallah anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirler. 1 hafta tatile gidecek olsak bile adamlar işini şansa bırakmaz biz ne yaparız hade sende gel gir kal yaşa suç işle diye resmen davetiye çıkarırız. Boşuna demediler muz cumhuriyeti burası diye çok kızgınım çok daha diyecek çok lafım var ama zor tutarım kendimi. Bu yaşanan kadın cinayetleri ve çocuk cinayetlerinin hesabını kim verecek ailelerine soruyorum?İş güvenliği ile ilgili ne yazık ki ülkemizde çalışanların güvenliğini sağlamakla ilgili güvenlik görevlilerinin ihtiyacı, demografik yapıda meydana gelen değişiklik, çok kültürlülük adıyla ülkeyi yağmalayan düşük ekonomik düzeyden ziyade fırsatçıların suç işleme cesaret ve güçleri bizi toplum olarak şaşırtıyor.Tertemiz ülkemizde insanların evleri soyuluyor, arabaları çalınıyor, dolandırıcılar yayılarak elini kolunu sallayarak cesaretli bir biçimde yasaları ihlal ederken toplumda güven kaygısını tetikliyor.Hiçbir kadın işyerinde kadın olduğu için güçsüz görülüp zorbalığa maruz kalmamalı ve/veya magandaların insan ucuzluğu sandığı zihniyetle cinayete kurban edilmemeli. ülkede nüfus sayımı ciddi bir ihtiyaç ve kaçak işçi sorunu ile birlikte farklı dil, din, kültürlerden bu adaya geçiş yapan ekmek açtığınız hainlerin bulduğu cesaret ile ilgili devletimize ve yetkilere büyük görevler düşüyor. Biz bize yetmezken, bu vatanın bu topraklarında emeği ile mesleğini yürüten bir anne öldürüldü, cinayetin sebebi bu ülkeyi tanımayıp bu ülkeyi yok sayan sahte ülke cesareti. Allah sorumlu olanları bildiği gibi yapsın. Diyecek tek bir söz bulamıyoruz. Bir eş, bir anne, bir evlat. Bir kardeş, bir teyze/ hala derken bu ülkede bir kadın cinayete kurban gitti. Sözün bittiği yerdeyiz.Ne zaman bu ülkede nüfus sayımı yapılacak? Biz bu ülkede kimlerin yaşadığını kaç kişinin yasal olarak yaşadığını ne zaman öğreneceyik?Neden bu adaya herkes girer ve giren bir daha çıkmaz? Bu cinayet Kıbrıs Türk toplumuna yapılmış bir cinayettir !!! Başka ülkeden elini kolunu sallayarak gelip benim vatandaşıma dokunacak olan eli ben koparmazsam gün gelir o benim canımı da alır benim toprağımı alır !Çok üzgünüm…Yani bu ölüm bu gencecik kadının kaderimizde böyle diyip kapatalım mı konuyu ipini kaybeden bu memlekette herkesin canı cebinde artık ve bunlar daha iyi günlerimiz uyan ey hükumet herkes evladını ölsün diye bu yaşa getirmiyorHükümet çıkıp necin açıklama yapmaz bu kadar yabancıyı vatandaş edersan böyle olur, yoksa bizda çoluk çocuğumuzu korumak için silahsız dışarıya cıkmayalım, yazıklar olsun gitti güzelim memleket.14Gencecik bir insanımızı daha yitirdik. Ne için? kim için? Ülkemizi tanıyamaz olduk artık.Görün Kıbrıs Türkünü ne durumlara getirdiler ipini koparan bunun içinde. öğrenci diye gelir katil olarak çıkar. Hükumetin denetimi yok kontrolü yok kime hizmet ediyorlar. Köylere kadar araplar doldu kontrolü kaybettik. Kıbrıs Türkü’nün can güvenliği yok malları da yabancılara sata sata mal güvenliği de kalmadıYazıklar olsun bu olanların sorumlusu bizi yönetenler kış uykusuna yattılar uyanın hepimizi perişan ettiniz can güvenliğimiz yok niye susuyorsunuz canımız yandı Allah rahmet eylesin o kardeşimiziÜlke olarak insan olarak çok üzgünüz hem giden gencecik bir hayat geride kalan acılı evlat aile hem de ülkenin geldiği bu durumdan dolayı oturun siyasiler mecliste kavga etmeyi bırakın da bu işlenen suçlara çare bulun biraz da ülke huzuru güvenliği için tartışın ama boş koltuklara değil 50 vekilin tümünün oturduğu koltuklaraYazıklar olsun böyle hükümete. Önüne geleni KKTC’ye alırlar Teksas’a döndü. Muhaceret dairesi uyur mu?Çok merak ediyorum yetkililer ne düşünüyor.Bir genç kadın bir anne hayattan koparıldı canice kimler tarafından bilinmez artık bu memlekette cennet bildiğimiz adamda korkulu yaşayacağız belli ki!!!Artık uyanmak ve bu sorgusuzca ne üdüğü belirsiz kişi veya kişilerin bu memlekete girmelerine izin vermeyin istemiyoruz yeter.Allah rahmet eylesin mekanı cennet nur olsun inşallah. Geride kalan yaslı aileye sabırlar diliyorum sözün bittiği yerdeyiz.Gerçekten çok yazık oldu yeter artık bu durumlara birileri el atmalı artık evlerimizde bile rahat değilik insan hayatı bukadar ucuz olmamalı bu memleketi bu hale getirenleri Allah bildiği gibi yapsınBu cinayetten sorumlu, memleketi bu hale getirenlerdir. Yazıklar olsun gencecik insanımız gitti.Kontrolsüzlük had safhada, hiçbirşey kayıt altında değil ve üzülerek söylüyorum ki bunlar daha başlangıç, maalesef korumasız durumdayız, insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, mekanı cennet olsunBenim güzel ülkem hangi ara bu duruma geldi de biz engelleyemedik artık güvenlik kameralarıda bir işe yaramıyor evlere hırsızlar giriyor herkes herkesi rahatlıkla öldürüyor biz değilmiydik kapı pencere açık yatan şimdi kilitli hatta kamera varken bile korkuyoruz ve gerçekten tedirgin oluyorum iş yerimde artık yalnız kalmam o derece yaptınız ya adayı Allah başınıza versin acil arıtın eleyin memleketimi…Herkes tehlike altında, ne zaman, ne olacak belli değil, Güvenlik" 0 ", evinde tedirginsin, arabanda tedirginsin, kaldırımda tedirginsin.Para için kendi insanını güneye Avrupa’ya süren ve ucuz iş gücü, öğrenci diye memlekete getirip tüm sektörlerde çalıştırıp memleketi zindana çeviren haramiler eserinizle övünün.