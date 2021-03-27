Korkmazhan’a ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ dava

Sol Hareket kurucu üyelerinden Abdullah Korkmazhan "cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesi ile mahkemeye çıkarıldı. Korkmazhan, 25 bin TL'lik şahsi kefalet imzalayarak serbest bırakıldı



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sol Hareket aktivisti Abdullah Korkmazhan’ın geçtiğimiz hafta sonu TC Lefkoşa Büyükelçiliği yaptığı konuşmadan rahatsız olduğu gerekçesiyle Korkmazhan’dan şikayetçi oldu.

Korkmazhan, “20 Mart tarihinde Lefkoşa’da gerçekleşen eylemde sarf ettiği, “İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisinin aradığı dolandırıcı, bu memlekete Cumhurbaşkanı oldu” sözleri ve bu konuda attığı tweet’ler nedeniyle, Cumhurbaşkanı’na hakaretten suçlandı.

Korkmazhan "cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesi ile dün mahkemeye çıkarıldı. Korkmazhan, mahkemede 25 bin TL'lik şahsi kefalet imzalayarak, serbest bırakıldı.

Korkmazhan’ın avukatı Mine Atlı, ciddi anlamda ifade özgürlüğüne saldırı olduğunu söyleyerek, ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçlamasının çok uzun yıllardır kimseye okunmadığını belirtti.

Atlı, “Yurt dışı çıkış yasağı, maddi teminat talep edildi, bunun duruşmasını yaptık. Mahkeme savcılığın taleplerini reddetti ve bahse konu konuşmaların ifade özgürlüğü kapsamında da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yurt dışı çıkış yasağını da reddetti ve sadece 25 bin TL maddi kefalet ve hafta da bir ıspat-ı vucut kararı verdi” dedi.

Korkmazhan mahkeme çıkışı şunları söyledi;

“Belli ki en başta söylediğimiz şey adım adım ortaya çıkıyor. Çok net bir şey söyleniyor bizlere; susacaksınız, konuşmayacaksınız ve düşünmeyeceksiniz, düşüncelerinizi ifade etmeyeceksiniz. Buradan topluma seslenmek istiyorum; korkmamak lazım susmamak lazım. Yaratılmak istenen bu karanlık rejimin üstüne emin adımlarla yürümek lazım. Bu toplumsal bir meseledir. Toplum özgürlüklere sahip çıktığı sürece, özgürce düşünebilecek, konuşabilecek ve siyaset yapabileceğiz. Susarsak, yaşamımızın her alanını hapsetmeye devam edilecek ve belirsizliğe mahkum edileceğiz. Her demokrat ve yurtsevere düşen görev, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmaktır. Ne söylediysek arkasındayız. Geri adım atmıyoruz. Bu memleket bizimdir, bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu mahkemede de dile getirdik. Mahkeme yargıcına da teşekkür ediyorum, adil bir yargılama sergiledi. İrade, bu memleketi vatan bilen herkesin ve halkındır. Kayyumların ve onları atayanların değildir. Bu suç ise suç işlemeye devam edeceğiz”

