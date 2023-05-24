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Korkmazhan: “Öğretmenlerin haklı mücadelesinin yanındayız”

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Korkmazhan: “Öğretmenlerin haklı mücadelesinin yanındayız”
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Bağımsız Milletvekili Adayı olacağını açıklayan Abdullah Korkmazhan, KTÖS ve KTOEÖS’ün sürdürdüğü grev ve eylemleri desteklediklerini belirterek, öğretmenlerin haklı mücadelesinin yanında olduklarını ifade etti.

Sol Hareket Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Korkmazhan, UBP-DP-YDP hükümetini ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu “dayatma yasaları” hayata geçirmeye çalışmakla suçladı. Öğretmen Yasası'ndaki değişikliğin öğretmen haklarını gerileteceğini kaydeden Korkmazhan, değişikliği gündeme getiren hükümete ve Eğitim Bakanı'na eleştirilerde bulundu.

“KTÖS ve KTOEÖS bu toplumun onurudur. Onurumuzu ezdirmeyiz” diyen Korkmazhan, eğitimde birçok sorun olduğunu belirterek, hükümetin sorunları çözmek yerine öğretmenlerin haklarını budamaya kalkıştığını savunarak bunu “bilinçli kötülük” olarak niteledi.

Eğitimde en büyük sorunların başında kamusal eğitimin niteliği ve kalitesinin ortadan kaldırılması ile özel eğitimin teşvik edilmesi olduğunu kaydeden Korkmazhan, kamusal eğitimin kalitesinin ve niteliğinin arttırılması ve eğitimde tam gün için eğitim sendikaları ile iş birliği içerisinde kapsamlı bir çalışma başlatılması gerektiğini vurguladı.

Eğitim sendikaları ile birlikte parasız, bilimsel ve demokratik eğitim şiarının içeriğini doldurarak her alanda mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Korkmazhan, toplumu KTÖS ve KTOEÖS’ün mücadele ve direncine destek vermeye çağırdı.

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