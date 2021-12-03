Korkmazhan'dan CTP'ye ret

CTP, Sol Hareket lideri Abdullah Korkmazhan'a adaylık teklifi yaptı ancak olumlu yanıt alamadı
23 Ocak erken genel seçimlerine yönelik partilerdeki aday hareketliliği hız kazandı. Sol Hareket Lideri Abdullah Korkmazhan sosyal medya hesabından aldığı teklife yönelik açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
"Birçok arkadaş soruyor. Basına da yansıdı. CTP tarafından Lefkoşa kontenjan adaylığı teklifi aldığım doğrudur.
Her şeyden önce CTP camiasına teşekkür ederim. Arkadaşlarımla yaptığım değerlendirme sonrasında, adaylık teklifini kabul etmediğimi CTP Genel Sekreterine ilettim. Kabul etmeme gerekçelerini, bir süredir yürüttüğümüz iş birliği çalışmaları ve seçimler ile ilgili tavrımızı Sol Hareket olarak önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız."
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