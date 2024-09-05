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Korhan Saygıner’den dayanışma örneği

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Sevilen sanatçı Korhan Saygıner, 14 Eylül Cumartesi akşamı Moe Açık Hava Sahnesi’nde vereceği konserden elde edilecek geliri “Şampiyon Melekler” için bağışlayacak

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Korhan Saygıner’den dayanışma örneği
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Ünlü sanatçı Korhan Saygıner, 14 Eylül Cumartesi akşamı Moe Açık Hava Sahnesi’nde 18 kişilik seçkin orkestrasıyla Kıbrıslı ve Türkiye’ deki sevenlerine vereceği konserde, bilet satışlarının tüm gelirlerini “Şampiyon Melekler” için bağışlayacağını söyledi. Saygıner, “Alacağınız her bilet “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği” yararına olacaktır. Şampiyon Meleklerimizin ismini hep birlikte yaşatalım” mesajı verdi.

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