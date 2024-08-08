Kordonboyu’nda el işleri, hediyelikler, seramik ve takılar satılacak

Girne Belediyesi’nin el sanatlarının tanıtımına ve kültüre destek için her yıl Kordonboyu’na kurduğu stantlar bu akşam ziyarete açılıyor.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yaz dönemi boyunca hizmet verecek stantlarda; Kıbrıs kültürüne özgü Koza, Lefkara, Lapta el işleri; Kıbrıs’ı tanıtıcı magnet, hediyelikler, seramik ve takıların satış ve sergisi yapılacak.
Stantlar haftanın her günü 18.00-00.00 saatleri arasında açık olacak.
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