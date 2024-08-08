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Kordonboyu’nda el işleri, hediyelikler, seramik ve takılar satılacak

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Kordonboyu’nda el işleri, hediyelikler, seramik ve takılar satılacak
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Girne Belediyesi’nin el sanatlarının tanıtımına ve kültüre destek için her yıl Kordonboyu’na kurduğu stantlar bu akşam ziyarete açılıyor.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yaz dönemi boyunca hizmet verecek stantlarda; Kıbrıs kültürüne özgü Koza, Lefkara, Lapta el işleri; Kıbrıs’ı tanıtıcı magnet, hediyelikler, seramik ve takıların satış ve sergisi yapılacak.
Stantlar haftanın her günü 18.00-00.00 saatleri arasında açık olacak.
 
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