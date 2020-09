Köpeklere çip takılmalı

Keser "Biz köpeklere çip takılması için birçok toplantı yaptık. Avcıların köpeklerinin kayıt altına alınmasının önemini ortaya koyduk. Her çipli köpek için avcılarımız devlete 20 TL ödeyecektir. Devlet şuan mekanizmasını çalıştırırsa ve köpekleri kayıt altına alırsa sorun çözülecektir. Biz bu yasayı yaptık ve şimdi belediyeler avcılarımızı uyarıyor ve köpeklerini çiplemesi gerektiğini vurguluyor. Hayvan Refahı Yasası’na göre herkes köpeğini çiplemek zorundadır. Bunun 10 asgari ücret cezası vardır.’’

Kanal T ekranında yayınlanan Bakış Açısı’nın bu haftaki konuğu KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser oldu. Deniz Gürgöze’nin sunduğu Bakış Açısı’nın gündemi 6 Eylül’de açılacak olan ‘’ince av’’ ve yeni geçen yasa oldu.

6 Eylül tarihinde başlayacak olan ince av konusunda avcıları uyaran Başkan Keser, avcıların doğada ateş yakmaması ve araçlarını yol giriş çıkışlarına park halinde bırakmamalarını önemle vurguladı.

Başkan Keser, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ile yaptıkları istişare sonucunda ince av için kapalı olan birçok bölgenin av dolayısı ile açılacağını belirterek, avcıların avlanma saatlerinde dikkat etmesi gereken bazı noktalar olduğunu söyledi.

Havanın sıcak olmasından dolayı yangın riskinin fazla olduğuna dikkat çeken Keser, Orman Dairesi’nin genelge yayınlamasının ardından yapılan istişareler sonucunda duyarlı davrandıklarını ve yalnızca Pazar günü avcıların kapalı olan arazilere girmesine izin verileceğini belirtti.

Avcıları ateş yakma ve sigara içme konusunda uayaran Keser, Orman Dairesi ve Avcılık Federasyonu çalışanlarının bazı bölgelerde denetleme yapacağını vurguladı. Saat sabah 04:00’den önce ve akşam 19:00’dan sonra arazilere girilemeyeceği konusunda uyarı yapan Avcılık Federasyonu Başkanı Keser, av haritasının da çok yakında googlemap’a yükleneceğini ve herkesin digital ortamda haritaya ulaşabileceğini ifade etti.

Sistemden kaynaklanan sıkıntılar için federasyon destek olacak

Keser, İçişleri Bakanlığı’nın digital ortama geçtiğini ve artık otomasyon sistemi ile kayıt olunacağını fiade ederek, sistemden dolayı yaşanan sıkıntıların giderilmesi için federasyonun sabah 08:00’den 19:30’a kadar açık olduğunu belirtti.

Keser, avcıların sürekli doğadaki başıboş köpeklerden şikayet ettiklerini, doğa hayvanları yanında ağıllarda bulunan hayvanları da telef etmelerinden dolayı yaşanan zarar ziyanın büyük olduğundan bahsetti. Avcıların yaşanan bu durumdan dolayı vatandaştan sürekli şikayetler aldıklarını belirterek, en büyük sorunun avcıların doğaya bıraktıkları köpeklerden kaynaklandığını söyledi.

Keser sözlerine şöyle devam etti; ‘’Biz kendi kendimize de öz eleştiri yapabilmeliyiz. En büyük sorun doğadaki başı boş köpeklerin avcıların doğaya bıraktığı köpekler olduğunun bilincindeyiz. Biz köpeklere çip takılması için birçok toplantı yaptık. Avcıların köpeklerinin kayıt altına alınmasının önemini ortaya koyduk. Her çipli köpek için avcılarımız devlete 20 TL ödeyecektir. Devlet şuan mekanizmasını çalıştırırsa ve köpekleri kayıt altına alırsa sorun çözülecektir. Biz bu yasayı yaptık ve şimdi belediyeler avcılarımızı uyarıyor ve köpeklerini çiplemesi gerektiğini vurguluyor. Hayvan Refahı Yasası’na göre herkes köpeğini çiplemek zorundadır. Bunun 10 asgari ücret cezası vardır.’’

Yasa bütün olarak ele alınmalıdır

Yeni yasanın bir bütün olarak ele alınması gerektiğine değinen KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, yasanın zorlu bir süreçten sonra geçtiğine değinerek, yasadan herkesin memnun olmasının da mümkün olmadığını söyledi.

Yasada ilerleyen yıllarda fayda görülecek bir çok konu olduğuna dikkati çeken Keser, Federasyon ve Kulüplerin maddi zorluklarla mücadele ettiklerini ve maddi kaynak yaratmak adına birçok girişim yaptıklarını dile getirdi. Keser, Federasyonun yasa ile şimdi daha ileriye taşınabileceğini ifade etti.

Keser yasadaki detaylardan da bahsederek şunları dile getirdi;

‘’Daha önceki katkı payı 100 TL idi. 2009 yılından beri Avcılık fonuna 100 TL, devletin kasasına ise 270 TL düşüyordu. 2009 yılındaki 100 TL ile bugünkü 100 TL’nin artık değer kaybettiğini ortadadır. Avcılarımız sürekli olarak eleştiri yapıyor fakat maddi imkansızlıklarda dolayı birçok projemiz yapılamıyor. 100 TL katkı payını yeni yasa ile asgari ücrete endeksleyerek iyileştirdik. Yani Avcılık Federasyonu’nun fonuna 100 TL yerine artık 372 TL düşecektir.’’

Avcı sayısının 12 bin 300 civarında olduğuna değinen Keser, şuana kadar 6500 kişinin ruhsat çıkardığını belirtti. Avcılığın sürdürülebilir olması için ruhsatların çıkarılmasının önemine değinen Keser, bu yıl belirlenen ruhsat ücretlerinin de 502 TL olduğuna vurgu yaptı. Keser, ‘’Her 50 adet boş kovan getiren kişi 20 TL daha az ödeyerek ruhsat çıkarabilecek. Bu rakam asgari ücrete orantılıdır. Eğer bir kulübe üye iseniz 502 TL ödeyeceksiniz, üye olmadığınız takdirde bu rakam 1500 TL civarına yükselecektir. Amacımız bu boş fişeklerin doğada kalmaması ve kötü görüntü yaratmasını önlemektir. Bunların dezavantajını görüyoruz. Yapacağımız her projede bunlar bizim önümüze çıkıyor.

Külüplerin aidatları konusunda da bir girişim yaptık. Bu yıl her kulüp tüzügündeki kuralları uygulayacak ama gelecek yıl her kulüp üyesinden ayni aidatı alacak. Gelecek yıl herkes eşit olarak 100 TL ödeyek. Amacımız sürdürülebilir avcılığın işgücünü üstlenen kulüplerimizin güçlenmesini sağlamaktır. Biz göreve geldiğimiz zaman kulüp sayısı 50 civarında iken şuanki kulüp sayımız 86 rakamına çıktı. Son 2 ay içerisinde 15 kulüp aktif oldu. Yavaş yavaş daha büyük bir örgütlenme ve güce kavuşuyoruz.’’

Keser, av korucu sayısının yeterli olmadığına değinerek, “eğer yasa çıkmamış olsaydı şuanki av korucularımızı işten durdurmak zorunda kalacaktık” dedi. Katkı payının 4’te 3’ünün avcıların fonuna aktarılacağına değinen Keser, yıl sonunda fonda toplanacak para üzerinden yeni proje yapıp, av korucu ve araç sayısının yenilenmesi için yeni girişim yapabileceklerini kaydetti.

Genç yaşta avcılık eğitimin önemine değinen Keser, gençlerin avlanmayı ve tüfek tutmasını öğrenmesi için eğitim avlağını hayata geçirdiklerini belirterek, eğitim avlağının çok büyük bir kazanım olduğunu da vurguladı. Bazı kesimlerin tüfeğe farklı açıdan baktığını fakat avın kültürümüzde yıllardan beri var olduğunu ifade ederek, avlanmanın sosyal bir aktivite olduğunu savundu.

Avcılık ruhsatı almak isteyen gençlerin tam teşekküllü sağlık raporu alması gerektiğine değinen Keser, bunun zorlu bir süreç olduğunu ve bu sebepten dolayı birçok gencin avcılık yapmak istemediğine değindi.

Avcılık Federasyonu kendi işletmesini kurdu

Keser, keklik üretiminden de bahsetti. Keklik üretimine bu yıl ayırılan bütçenin 3 katı üretim yaparak büyük bir çaba sarfettiklerini ifade eden Keser, kulüplere bu konuda çağrı yaptıklarını ve onlar için de üretim yaptıklarını açıkladı. Üretilen keklikleri eğitim avlağı için kullandıklarına değinen Avcılık Federasyonu Başkanı Keser, eğitim avlağının avcılık camiası için büyük bir kazanım olduğuna değindi. Keser, ‘’Yapılan tüm projeler avcılarımızın faydası için yapılır. Eğitim avlağı sınırları belirlenmiş bir bölgede, tamamen üretim hayvanları kullanarak yapılmıştır. Öğrenci avcı eğitimi almış bir avcı da babasının silahı ile gelip orada avlanabilir. Bu yasalar altında yapılmaktadır. Buraya ödenen paralar da üretime ve avcılığın fonuna aktarılır. Yani burada avcıların parası ile üretim yapılır ama burası avcının kendi işletmesidir. Bir verirsiniz üç alırsınız. Federasyonun kendi gelirini kazandıran tek yerdir. Bu avcılığın sürdürülebilir olması için bunu yapmak zorundayız.’’ diye aktardı.