Köpekler 4 günde 40 hayvanı öldürdü

Hamitköy’de geçtiğimiz Perşembe sabaha karşı katliam yapan başıboş köpekler dün sabaha karşı yine Şener Dağaşaner’e ait mandıraya girerek 15 küçükbaş hayvanı daha telef etti. Dağaşaner’in mandırasında 4 gün içinde 40 küçükbaş hayvan parçalandı

Hamitköy’de geçtiğimiz Perşembe sabaha karşı katliam yapan başıboş köpekler dün sabaha karşı yine katliam yaptılar.Hamitköy mandıralar bölgesinde son dönemde birçok hayvancının mandıralarına girerek küçükbaş hayvanları parçalayan köpekler, yine Şener Dağaşaner’e ait mandıraya girdiler. Son katliamda Şener Dağaşaner’e ait kuzu, koyun, oğlan ve keçilerden 15 tanesi daha parçalanarak öldürüldü.Önceki gün gün boyu mandırasını tamir eden Şener Dağaşaner, mandırasındaki önlemleri artırmasına rağmen, köpekler dün sabah yüksek noktada bulunan bir delikten içeri girerek, mandıradaki küçükbaş hayvanları parçaladılar. 4 günde toplamda 40 küçükbaş hayvanı parçalanan Şener Dağaşaner, yaşananlara isyan etti. Bir oğlağı yemlikte yem yerken parçalanan Şener Dağaşaner’in koyunlarından biri ise ölen kuzusunun başından ayrılmazken, koyunun gözlerinden yaş geldiği görüldü.Sabah saat 05:00’te mandırasına gittiğinde köpekleri mandırada bulan Şener Dağaşaner, köpekleri kovaladığını ancak mandıraya girdikleri küçük delikten zıplayarak çıktıklarını söyledi.Köpekleri tanıdığını ve sahipli olduğunu belirten Şener Dağaşaner’in arayıp yardım istediği polis olay yeri inceleme yeri ekipleri de mandıraya gelerek gerekli incelemeleri yaptılar.