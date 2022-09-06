"Kooperatif Şirketler Mukayyidi atamayı niye imzalamıyor?"

Zirai Levazım Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu basın açıklamasında bulundu.

Açıklama şöyle;

‘’Zirai Levazım Yönetim Kurulunun 18 Temmuz 2022 tarihli toplantısında emekli olan bir önceki Bölüm Müdürü mevkisini doldurmak amacıyla, münhal edilmesi konusunda karar

vermiş ve ilgili münhali tüm bölge satış noktalarına duyuru olarak asarak münhal duyurusunu gerçekleştirmiştir. 18 Temmuz Tarihli toplantıda çıkılan münhali 26.07.2022

tarihinde mülakatlar yapılacağı da ayrıca bildirilmiştir. İlgili münhale şirket içinden iki personelimiz başvuruda bulunmuş, Zirai Levazım Yönetim Kurulu, mülakatlar

neticesinde bir kişiyi seçerek Müdür olarak atanmasına karar vermiştir. İlgili karar Kooperatif Şirketler Mukayyitliği gönderilmiş ve Yönetim Kurulunun almış olduğu karar

bugün 06.09.2022 tarihinde halen onaylanmamış veya gerekceli olarak red edilmemiştir.

Kooperatif Şirketler Mukayyidi, Kooperatifi Yönetim Kurullarının almış olduğu kararları onay mercii değildir. Mukayidimiz alınan kararlarda yasa, tüzük veya usulde yanlışlık

olup olmadığına bakarak ilgili kararları onar veya değiştirilmesi konusunda görüş beyan ederken, Seçimle gelmiş Zirai Levazım Kooperatifi Yönetim Kurulunun bağımsız olarak

almış olduğu, şirket adına büyük önem taşıyan Müdür münhali konusunda keyfi olarak süreci uzatmakta ve kooperatifimizin işleyişini baltalamak olduğu görülmektedir.

İlgili karar neden bekletilmektedir? Alınan kararın siyasi olarak bekletildiğini, ülke tarımının en kritik dönemi olan Ekim döneminde, İmza yetki karmaşasının yaratıldığının

ve yapılacak olan gübre ticaretini olumsuz olarak etkilediğini bilmesine rağmenKooperatif Şirketler Mukayyidi neden ilgili kararı halen onaylamadığı merak konusudur.’’