Koopbank 65 yaşında

Koopbank’tan verilen bilgiye göre, “Avrupa’dan ve Kuzey Kıbrıs’tan Örnekleriyle Kooperatifçilik” adlı panel Koopbank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda yer alacak.
Saat 10.00’da açılış konuşmaları ile başlayacak panel, video mesajlar ve protokol konuşmaları ile devam edecek. Ardından panele geçilecek.
Resepsiyon ise aynı günün akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Concorde Tower Otel’de yapılacak.
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