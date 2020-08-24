Koop-Süt’ün hedefi kaşkaval ihracatı

Koop-Süt Genel Müdürü Salih Yücesoylu kaşkaval peynirde yıllık üretimi 8 binden 20 bin tekerleğe çıkarmayı ve ihracata başlamayı hedeflediklerini açıkladı

Koop-Süt Delikli Peynir veya Kaşkaval olarak bilinen peynirin üretimini 2,5 kat arttırarak ihracatına başlamayı hedefliyor.Koop-Süt Genel Müdürü Salih Yücesoylu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamalarda, “Koop Süt olarak amacımız Kaşkaval peynirinin üretimini 8 binden 20 bin tekerleğe çıkarmak ve ihracatına başlamaktır, çünkü bu peynire talep var” dedi.Kaşkaval peynir üretimine süt yağ oranının yüksek olduğu kış aylarında başlandığını ve Mayıs aylarında durdurulduğuna, peynirlerin üretim tarihinden en erken 6 ay sonrası piyasaya sürüldüğüne dikkat çeken Yücesoylu, bugün talebin mevcut üretiminden fazla olduğunu, talebe yetişemediklerini, ihracatı yapılmamasına rağmen peyniri 1-2 aylığına eksildiklerini anlattı.Kapasite artırımında karşılaştıkları sıkıntılara da değinen Yücesoylu, amaçlarının günlük üretimi 250 kilogramdan 750 kilograma çıkarmak olduğunu, makineler için de teklif aldıklarını, makinelerin fiyatının sorun teşkil etmediğini ancak mevcut binanın betonarme ömrünün bittiğini vurguladı.Yücesoylu, Ortaköy’deki fabrikanın binasının Kooperatif Merkez Bankası’na ait oluşunun da durumu daha da karmaşık yaptığını ifade etti.Paketlenmiş Kaşkaval peynirde deliklerin olmadığı yönde gelen sorularla ilgili olarak Yücesoylu, peynirin olgunluğa eriştiği zaman delikleri olduğunu ancak kesilmiş peynirlerin vakumlanarak paketlendiği için deliklerin kaybolduğunu anlattı.Kaşkaval’ın olgunlaşması için altı ay özel tahtalar üzerinde bekletilmesi gerekiyor. Oda sıcaklığı tekerleklerin bozulmadan olgunlaşabilmesi için 9 derece civarında tutuluyor. Her tekerleğin her gün temizlenip tuzlanıp çevrilmesi gerekiyor. Kaşkaval tekerleklerinin olgunlaşma sürecinin doğru seyrettiğinden emin olabilmek için gıda mühendisleri tarafından örnekler alınarak biyolojik analizi de yaptırılıyor.Yücesoylu piyasaya son olarak süt kreması ve keçi sütü de sürdüklerini söyledi. Çiğ kremayı bugüne kadar bidonlar içerisinde hem Türkiye’ye ihraç ettiklerini hem de iç piyasaya uygun fiyata verdiklerini, şimdi ise 250 cc’lik karton kutularda da taze kremayı satışa sunduklarını söyledi.Türkiye’den ithal edilen keçi sütünün 14-15 TL’ye satıldığına işaret eden Yücesoylu, Koop-Süt keçi sütününse 8 TL’ye satıldığını belirtti.Yücesoylu Koop-Süt’ü 2013’de devraldıklarında 30 milyon borcu bulunduğunu, kooperatifi yüzdürebilmek için çalışanların yüzde 40 kesinti ile çalışmayı kabul ettiğini, bugün gelinen noktada ise Koop Süt’ün bankada 20 milyon TL’si bulunduğunu, tekrardan en çok süt ürünü ihracı yapan kurum haline geldiğini vurguladı.Süt ve süt ürünlerine olan talebin azaldığı, koronavirüs dolayısıyla yaşanan kapanma sürecinde, Koop-Süt’ün günde 85-90 ton süt alarak hayvancıya da en büyük desteği verdiğini söyleyen Yücesoylu, ürün denetimini yaptıran az sayıda işletmeden biri olduğunu da sözlerine ekledi.Koop Süt hellimlerinin Dubai, Katar, Kuveyt ve Umman da dahil Arap ülkelerine yoğun bir ihraç yapıldığını kaydeden Yücesoylu, bu bölgelere ürünün Pınar ismi altında ihraç edildiğini ancak ambalajında Koop Süt tesislerinde imal edilmiştir ibaresinin bulunduğunu söyledi.Türkiye’ye yapılan ihracatın durma noktasına geldiğini, bunun da nedeninin 3’e alınan bir ürünün 5’e satılması olduğunu kaydeden Yücesoylu, buna karşı hellime uygulanabilecek kar marjına bir düzenleme getirdiklerini, bu düzenleme ile birlikte Türkiye piyasasına tekrardan girmeye başladıklarının altını çizdi. Yücesoylu, İstanbul’da yeni bir dağıtıcıya ürün göndermeye başladıklarını ifade etti.