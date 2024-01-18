banner913
banner932
Üst Komite’den maske kararı
Üst Komite’den maske kararı
14 0
Koop-Süt’ten okkalı zamlar
Koop-Süt’ten okkalı zamlar
35 0
 
“Özür dileriz, bizi affedin”
“Özür dileriz, bizi affedin”
18 0
Kürşat'ın davası 6 Şubat’a ertelendi
Kürşat'ın davası 6 Şubat’a ertelendi
19 0
“Toros 100 yaşında” kitabının lansmanı yapılacak
“Toros 100 yaşında” kitabının lansmanı yapılacak
33 0
Tüp gaz bugünden itibaren 10 TL indirimle 380 TL’den satılıyor
Tüp gaz bugünden itibaren 10 TL indirimle 380 TL’den satılıyor
56 0
Özersay’dan Arıklı ve Meclis Başkanlığı aleyhinde suç duyurusu
Özersay’dan Arıklı ve Meclis Başkanlığı aleyhinde suç duyurusu
14 0
banner996
banner985

Koop-Süt’ten okkalı zamlar

banner989

Koop-Süt ürünlerine okkalı zamlar geldi. 31,50 TL’ye satılan 1 litrelik Koop Süt, 10 TL’lik zamla birlikte 41,50 TL’ye yükseldi. 275,50 TL’den satılan 1 kilo hellimin fiyatı 330 TL’ye yükseldi, 1 kilo beyaz peynir ise 313 TL oldu

banner974
Koop-Süt’ten okkalı zamlar
banner971
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun geçtiğimiz hafta yeni asgari ücreti belirlemesiyle birlikte, zamlar arka arkaya gelmeye başladı.
Bu bağlamda, Koop Süt ürünleri zamlandı. Daha önce reyonlarda 31,50 TL’ye satılan 1 litrelik Koop Süt, yapılan 10 TL’lik zamla birlikte 41,50 TL’ye yükseldi.
1 litre yağsız süt 42,95 TL’ye yükselirken, laktozsuz süt fiyatı ise 46,45 TL'ye çıktı.
Koop Süt, süt ürünlerine de yeni fiyat belirlemesi yaptı. Bu bağlamda daha önce 275,50 TL’den satılan 1 kilo tuzlu hellimin fiyatı 330 TL’ye yükselirken, 1 adet 400 gram kaşar peynir 130 TL, 1 kilo beyaz peynir ise 313 TL oldu.


 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.