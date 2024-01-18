Koop-Süt’ten okkalı zamlar

Koop-Süt ürünlerine okkalı zamlar geldi. 31,50 TL’ye satılan 1 litrelik Koop Süt, 10 TL’lik zamla birlikte 41,50 TL’ye yükseldi. 275,50 TL’den satılan 1 kilo hellimin fiyatı 330 TL’ye yükseldi, 1 kilo beyaz peynir ise 313 TL oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun geçtiğimiz hafta yeni asgari ücreti belirlemesiyle birlikte, zamlar arka arkaya gelmeye başladı.Bu bağlamda, Koop Süt ürünleri zamlandı. Daha önce reyonlarda 31,50 TL’ye satılan 1 litrelik Koop Süt, yapılan 10 TL’lik zamla birlikte 41,50 TL’ye yükseldi.1 litre yağsız süt 42,95 TL’ye yükselirken, laktozsuz süt fiyatı ise 46,45 TL'ye çıktı.Koop Süt, süt ürünlerine de yeni fiyat belirlemesi yaptı. Bu bağlamda daha önce 275,50 TL’den satılan 1 kilo tuzlu hellimin fiyatı 330 TL’ye yükselirken, 1 adet 400 gram kaşar peynir 130 TL, 1 kilo beyaz peynir ise 313 TL oldu.