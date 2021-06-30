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Koop-Sen, Kooperetif Merkez Bankasının tüm şubelerinde greve gitti

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Koop-Sen, Kooperetif Merkez Bankasının tüm şubelerinde greve gittiKooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), “yeni yıldan beri süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin işverenin takındığı olumsuz tutumdan dolayı, çıkmaza girdiği” gerekçesiyle Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’in tüm şubelerinde Pazartesi olduğu gibi bugün de uyarı grevi yapıyor.

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Koop-Sen, Kooperetif Merkez Bankasının tüm şubelerinde greve gitti
 
Grev  08.00-14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Sendika binasında dün düzenlenen basın toplantısında konuşan KOOP-SEN Genel Sekreteri Rifat Tuğsal, TİS görüşmelerinin bugüne kadar uzadığını belirtmiş; Haziran ayı içerisinde yapılan görüşmelerde işverenin net olarak çalışanlara karşı olumsuz tutum takındığını iddia ederek, görüşmelerin koptuğunu söylemişti.

Banka yönetim kurulunun, sendikayı ve çalışanları sadece maaş talebinde bulunduğu yönünde suçladığını ileri süren Tuğsal, “Çok yüksek maaşlar alıyormuşuz veya çok fazla paralar istiyormuşuz gibi yalan beyanlarla çalışanları toplumun önüne attılar” ifadelerini kullanmış ve sendikanın kavgasının maaş veya para kavgası olmadığını ifade etmişti.

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