Koop-Sen Koop Bank Yönetimiyle uzlaştı

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Kooperatif Merkez Bankası yönetimiyle toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaşmaya vardığını, grevin sona erdiğini açıkladı.

Bankada hafta başı grev başlatan sendika, pazartesi, çarşamba ve dün grev yapmıştı.

Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güroz konuyla ilgili açıklamasında, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, greve neden olan konularda anlaşmanın sağlanmasıyla, çalışanların sosyal hak ve menfaatlerinin korunarak iyileştirildiğini belirtti.

Güroz’ün açıklaması şöyle:

“ Koop-Sen ile K.T.Koop.M.B.Ltd. Yönetim Kurulu arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde greve sebep olan konularda antlaşma sağlanmış; çalışanların sosyal hak ve menfaatleri korunarak iyileştirilmiştir. Grevimiz son bulup iş barışı sağlanmıştır.”

