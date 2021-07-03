Koop Bank’ta greve devam

Kooperatif Merkez Bankası’ndaki grev, Pazartesi günü de sürecek





Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Kooperatif Merkez Bankası (Koop-Bank) yönetimiyle toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle dün de tam gün grev yaptı.

Koop-Sen, Koop-Bank idaresiyle toplu iş sözleşmesi içeriğinde anlaşmaya varılamadığı, bankanın anlaşmaya yanaşmadığı gerekçesiyle hafta başı grev başlatmış, Pazartesi ve Çarşamba günü grev yapmıştı.

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz TAK’a yaptığı açıklamada, tüm şubelerde greve gidildiğini, 309 personel ile dün Koop-Bank Merkez binası önünde olduklarını ifade etti.

Banka yönetimi ile önceki gün, Kooperatifler Mukayyidinin arabuluculuğuyla yapılan görüşmelerde hiçbir konuda ilerleme kaydedemediklerini ifade eden Güroz, Banka İdaresi ile yüz yüze görüşme yapılmadığını, arabulucu olarak Kooperatifler Mukayyidinin iki taraf arasında gidip geldiğini, ancak gün sonuna kadar hiçbir ilerleme kaydedilemediğini söyledi.

Güröz, “Banka Yönetimi 2020 Aralık’ta hangi noktadaysa bugün de aynı noktadadır. Mali olmayan konularda dahi hiçbir adım atmaya yanaşmıyor” dedi.

Güroz, hafta sonunun da görüşmeler açısından hareketli geçebileceğini, bir anlaşmaya varılmazsa 5 Temmuz Pazartesi de grev yapacaklarını, anlaşma sağlanamaması durumunda grevin devam edeceğini söyledi.

Güröz, sendikanın, 2012 sonrası banka ve iştiraklerinin kötü durumda olması nedeniyle feragat ettiği hak ve menfaatlerin kısmen telafi edilmesi ve maddi olmayan bazı hususlar talep ettiğini açıklamıştı.

