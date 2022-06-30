Konut kredileri ödenemiyor

Konut kredilerinde sorunlu borçlar yüzde 92 arttı. Bankaların bireysel konut kredilerinde tahsili gecikmiş alacakları Ocak 2022 tarihinde 42 milyon sınırına dayandı

KKTC Merkez Bankası verilerine göre konut kredilerinde sorunlu borçlar %93 arttı

KKTC Merkez Bankası verilerine göre bireysel konut kredileri Nisan 2022’de 2 milyar 850 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında 8 milyar 889 milyon ile tüm zamanların en yüksek noktasına ulaşan kredilerin Nisan ayında %1.36 oranında düştüğü saptandı.

Nisan 2021 sonu itibarıyla 2 milyar 149 milyon TL olan kredilerde %32.60 oranında artış söz konusu.

Bireysel konut kredilerinin özellikle Eylül 2021-Mart 2022 periyodunda hız kesmeden arttığı dikkati çekti.

Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %0.96 oranında gerileyen krediler, Eylül’ü %1,9, Ekim’i %6,2, Kasım’ı %14,6, Aralık’ı %3,4, Ocak’ı %0,9, Şubat’ı %0,7 ve Mart’ı da %2,6 artışla geride bırakmıştı.

TL DÜŞTÜKÇE BORÇLAR ÇIKTI…

Verilere göre, Ağustos 2020’de 2 milyar 066 milyon TL’lik miktarla, ilk kez 2 milyar sınırını geçen konut kredilerinin Türk Lirası’nın değer kaybıyla uyumlu şekilde yükseliyor.

Bankacılık çevreleri bunun konut kredilerinin döviz türünden olmasıyla bağlantılı olduğuna işaret ediyor.

Özellikle Ekim-Kasım 2021’deki bir aylık sürede 340 milyon TL birden yükselen krediler, Türk Lirası’nın astronomik değer kaybının boyutunu gösteriyor. Bankacılar, aslında artan kredi tutarının çok azının yeni kredilerden oluştuğunu, büyük kısmının döviz cinsinden kredilerin TL’nin kayıplarıyla yükseldiğini aktarıyor.

SORUNLU BORÇLAR İKİYE KATLANDI…

Bankaların KKTC Merkez Bankası Risk Merkezi’ne yaptığı zorunlu bildirimlere göre, bireysel konut kredilerinde oldukça düşük oranlı seyreden tahsili gecikmiş alacaklar (TGA-Sorunlu borçlar) özellikle Aralık 2021’de patladı. Bir aylık sürede %57.45 oranında artış gösteren TGA 25,5 milyon TL’den 40,3 milyon TL’ye uçarken, Ocak 2022’de 41,9 milyonla 42 milyon sınırına dayandı. Artışlarını sürdüren sorunlu borçlar Şubat’ta %4.74, Mart’ta %5.95 ve Nisan’da da %3.88 oranında yükseliş gösterdi. TGA’daki yıllık artış oranı ise net %92 oranında hesaplandı.

