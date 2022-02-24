Konut Fiyatları Uçuyor

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Konut fiyatları yükseliyor



Ülkedeki konut satış fiyatları artış gösterdi. Dairelerde ülke genelinde ortalama metrekare satış fiyatı 633 sterline, villalarda metrekare satış fiyatları 863 sterline çıktı





KKTC’de geçtiğimiz 2021 yılında villa fiyatları yüzde 3.42 oranında, apartman daireleri fiyatları ise yüzde 5.45 oranında artış gösterdi.

KKTC konut piyasasında ağırlıklı bir yere sahip olan apartman dairesi fiyatları 2021 yılında sterlin bazında artış göstermesine rağmen, bu artış oranıyla (yüzde 5.42) gelinen fiyatlar 2018 fiyatlarından daha düşük.

Standartkıbrısın101evler.com emlak satış sitesinin oluşturduğu konut piyasası verilerine göre, ülkedeki daire satış fiyatları 2021’de 2020’ye kıyasla ciddi oranda artış gösterirken, üç yıl öncesine göre ise yüzde 11.45 oranında geride seyrediyor.

Verilere göre, Ekim-Aralık 2021 periyodunda satılık apartman dairesi fiyatları ise ortalama olarak yüzde 2.61 oranında yükseldi. Bu periyod içerisinde satılık dairelerde ülke genelinde ortalama metrekare satış fiyatı 633.57 sterlin (15 Şubat itibarıyla 11 bin 727 TL) oldu. Bu verilere göre 100 metrekarelik bir dairenin ortalama satış fiyatı 63 bin 357 (Eylül’de 61,743 idi) sterline çıktı. Bu miktarın Türk Lirası karşılığı ise 1 milyon 187 bini buluyor.

Verilere göre Lefkoşa’da ortalama daire metrekare fiyatları 502.92 sterlin olurken, fiyatlar yıllık bazda yüzde 1.79 oranında arttı. Girne’de ortalama daire metrekare fiyatları 790.64 sterline yükselirken fiyatlar yıllık bazda yüzde 7.38 oranında çıkış yaşadı. Mağusa’da ortalama daire metrekare fiyatları 537.11 sterline çıkarken, fiyatlar yıllık bazda yüzde 6.14 oranında yükseliş gösterdi.

Ülkedeki villa fiyatları Mart 2021’de son 3 yılın dibini görmesine rağmen, yılın ikinci yarısında toparlanarak yılı yüzde 3.42 oranında artışla kapadı.

Veriler Ekim-Aralık periyodunda ortalama (villa, müstakil ev, apartman dairesi) konut fiyatlarının Lefkoşa’da yüzde 0.05 oranında düştüğüne, Girne’de yüzde 1 ve Mağusa’da da yüzde 1 oranında artış gösterdiğine işaret ediyor.

KKTC satılık konut piyasasında Ekim-Aralık 2021 periyodunda satılık villa fiyatları yüzde 1.21 oranında artış gösterdi. Bu periyod içerisinde satılık villalarda ülke genelinde ortalama metrekare satış fiyatları 863,38 sterlin olurken (15 bin 982 TL), 120 metrekarelik bir villanın ortalama satış fiyatı 103 bin 605 sterline (1 milyon 942 bin TL) çıktı.

2021’de ülkedeki villa satış fiyatları 2020’ye göre artmasına rağmen, hala 2018 fiyatlarının yakalanamadığı belirlendi. Villa fiyatlarının son üç yıllık değişimi yüzde -4.05 (yüzde 4.05 düşüş) düzeyinde saptandı.

Yılın son çeyreğinde Lefkoşa bölgesinde satılık villaların fiyatı ortalama yüzde 2.44 oranında artarak metrekaresi 704.01 sterline yükseldi.

Girne bölgesinde aynı dönemde villa fiyatlarında yüzde 0.15 düzeyinde artış saptanırken, villaların ortalama metrekare fiyatı 995.6 sterline çıktı.

Son üç ayda villa fiyatlarındaki oransal açıdan en yüksek artış ise Mağusa bölgesi için hesaplandı. Mağusa bölgesinde ise üç aylık periyotta villa fiyatları yüzde 4.31 oranında artarken, bu artış villaların metrekare fiyatını 673.85 sterline çıkardı.



