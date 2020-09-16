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Komşuluk ve dostluk bir süre uzaktan olacak

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Dr. Gülgün Vaiz, artış gösteren yerel vakalara dikkat çekti; vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı: "Türk kahvemizi arkadaşlarımızla içmemeli, birlikte yemek yememeliyiz. Dostluk ilişkileri bir süre uzaktan yürütülmeli"

Komşuluk ve dostluk bir süre uzaktan olacak

Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, artan yerel vakalar nedeniyle halkı uyardı.
Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, artış gösteren yerel vakalara dikkat çekti; vatandaşı dikkatli olması konusunda uyardı.
Gelinen noktada sadece çekirdek aile yanında maskelerin çıkarılması gerektiğini dile getiren Gülgün Vaiz, “Geleneksel Türk kahvemizi ne yazık ki arkadaşlarımızla içmemeli, birlikte yemek yememeliyiz” dedi.
Gülgün Vaiz, komşuluk ve dostluk ilişkilerinin bir süre uzaktan yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
Gülgün Vaiz’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
“Geldiğimiz noktada sadece çekirdek ailemizin yanında maskemizi çıkartabiliriz.
Geleneksel türk kahvemizi ne yazık ki arkadaşlarımızla içmemeli, birlikte yemek yememeliyiz. Yerel bulaş başlamıştır. Komşuluk ve dostluk bir süre uzaktan olacak.”
 
 
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